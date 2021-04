Se billedserie Jan Sejr Nicolajsen har spillet bridge siden han var knægt, og han er stadig aktiv. Han spiller i 1. division, og var med på vinderholdet, da det danske mesterskab blev afviklet over to weekender. For første gang virtuelt på grund af coronakrisen. Foto: Jan Jensen

Lokal tandlæge vinder DM i bridge

Næstved - 21. april 2021 kl. 15:35 Af Jan Jensen Kontakt redaktionen

Det kræver tid, og selvom det har trukket tænder ud, så har Jan Nicolajsen holdt sin passion til kortspillet ved lige. Men det har været op og ned med aktivitetsniveauet gennem årene, og som selvstændig tandlæge og familiefar har det i perioder knebet med at mødes med bridge-drengene. En tur til hovedstaden for at spille kort tager aftenen og noget af natten med.

Jan Nicolajsen er blandt de godt 100.000 der spiller bridge i Danmark. Interessen begyndte som barn. I skolebussen var der god tid til en gang jydewhist, og da der på hjemmefronten faldt spillere fra, fik knægten en plads ved bordet.

Studerende til EM Bridgespillet tog for alvor fart i gymnasietiden, og der gik kun et par år før Jan Nicolajsen og en kammerat vandt amtsmesterskaberne. Senere kaldte juniorlandsholdet, og da den unge Jan Nikolajsen kom på tandlægehøjskole blev han udtaget til EF-mesterskaberne i Birmingham, England. Det var datidens EM.

- Min lærer truede mig med, at jeg skulle gå et halvt år om, hvis jeg tog med. Det gik anderledes, da det viste sig, at min lærers kone spillede bridge, siger Jan Nicolajsen.

Han griner, og har ikke så meget at klage over. I soldatertiden var Forsvaret gode til at give fri, når der var turneringer og mesterskaber. Artiklen fortsætter under billedet.

Jan Sejr Nicolajsen har vundet DM i Bridge for seniorer. Foto: Jan Jensen

Danmarks bedste Siden begyndelsen af 1990'erne har tandlægen spillet bridge i første division. Som enhver anden sport kræver det træning sammen med resten af holdet, og selvom det har knebet med at være lige så vedholdende som de spillere, der kæmper med algoritmer og sandsynlighedsberegning på et næsten autistisk plan, har Jan Nicolajsen klaret sig godt.

Han deltog i DM for seniorer, og vandt over det hold, der er kendt for at have slået verdensmestrene fra Kina. DM-vinderholdet består af Klaus Adamsen, Nykøbing Sj., Dennis Kock Palmund, Karlsunde, kaptajn for det danske bridgelandshold Peter Magnussen, Nordsjælland, John Henriksen fra Nordsjælland samt makkerparret Søren Christiansen og Jan Sejr Nicolajsen.

Virtuel dyst Det er et hold af erfarne spillere, og mesterskabet foregik virtuelt. Det betød, at spillerne sad hjemme i stuerne og de cirka 1.000 følgere, der så finalen, kunne også se spillerne live.

- Vi vandt marginalt, og det var tæt på at gå helt galt, da en af vores spillere mistede internetforbindelsen. Men det gik, og nu skal han have en ny computer.

Jan Sejr Nicolajsen forklarer, at mesterskabet foregik over to weekender med i alt 20 kampe,

Bridge er et selskabsspil, der er 100 år gammelt. Det er nok bedst kendt som et turneringsspil, hvor lovene er fastsat af World Bridge Federation.

Kabalen skal gå op Jan Nicolajsen har altid holdt fast i, at selskabet og samværet har været vigtigt. Derfor blev han ved hjælp af gruppepres lokket til at spille med via computer til DM: - Det var sjovt og spændende at være med, og jeg må indrømme, at jeg vil spille mere online fremover. Det giver nye muligheder og kræver ikke så meget tid. Det er lettere at få kabalen til at gå op, når man kan sætte sig på kontoret og spille et par timer.

Der fulgte både pengepræmie, blomster og medaljer med til Danmarksmesterskabet. Men det er æren, der er altafgørende. Sådan er det, og sådan bliver det ved med at være i bridge. De bedste spillere lever af kortspillet, mens tandlægen ved havnen fortsat vil hygge sig med at være blandt de bedste, når det gælder.