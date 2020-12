Lokal tandlæge valgt til hovedbestyrelsen

Hun er blandt andet optaget af at forbedre tilskudsordningerne for patienter:

- Der er en utrolig høj brugerbetaling hos tandlægen, og det er ikke rimeligt. Jeg mener ikke, at patienterne skal stilles svagere hos tandlægen, end de gør hos lægen. De eksisterende tilskudsordninger er desuden meget svære at finde rundt i - både for tandlæger og for patienter. Vi skal have et mere simpelt og gennemskueligt system, siger Betina Laulund Bille.