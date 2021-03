Se billedserie Sognepræst i Sct. Mortens kirke, Søren Fahnøe, har været helt tæt på alvorligt syge og døende mennesker, som var syge med Covid19. Der har været mange tunge oplevelser - han har været stedfortrædende for de pårørende, der ikke har haft mulighed for at komme ind og holde deres kære i hånden. Privatfoto

Lokal sygehuspræst: Mennesker dør ensomme på coronaafsnit

Næstved - 17. marts 2021 kl. 09:40 Af Jan Jensen Kontakt redaktionen

Han har stadig kontakt til pårørende, som har svært ved at komme over tabet af en ægtefælle. Sognepræst i Sct. Mortens kirke i Næstved, Søren Fahnøe, er tilknyttet Slagelse Sygehus. Han er sygehuspræst, og har sin gang på flere afdelinger. Især på intensivafdeling, hvor de meget syge mennesker ligger i respirator.

Søren Fahnøes opgave er at tale med patienter, deres pårørende og de ansatte, som kommer helt tæt på de ellers isolerede patienter.

Kvinden fra Skriget - Der har været brug for staveplader for at kommunikere med nogle patienter, mens andre har været i stand til at tale, selv om de har ligget på dødslejet. Jeg har erfaring med at besøge mennesker i hjemmet, men her er det patienter, der ikke får besøg. De er angste og frustrerede, når de pludselig får at vide, at de overgår til kærlig pleje. Altså - når man ikke kan gøre mere.

Søren Fahnøe ser stadig et ansigt for sig. Det var en kvinde, som fik den triste besked. Det minder ham om Munchs maleri Skriget: - Kvindens ansigt forvandlede sig i samme øjeblik. Ansigtet blev rynket, og hendes øjne viste fortvivlelsen. Nu var det slut, og jeg kunne kun tilbyde min hånd og en tår sodavand.

Søren Fahnøe fortæller, at det tilmed var den "forkerte" slægtning, der var til stede. Ikke den nærmeste til vedkommende fik lov at komme ind til kvinden som den sidste.

Den pårørende tog sine handsker af for at holde den døende i hånden, indtil døden indtraf. Efterfølgende måtte præsten tage sig af den pårørende, som var blevet bange for selv at være blevet smittet af den døende.

Præst Søren Fahnøe tilbragte juleaften på Slagelse Sygehus. En oplevelse han aldrig glemmer.

Mareridt om rumvæsener Mennesker reagerer meget forskelligt. Nogle har brug for at tale, og andre finder tillid til den fremmede mands tilstedeværelse - med øjenkontakt og beroligende ord.

Alle ved, at influenza også er dødelig for ældre og svage. Men de to sygdomme tåler ingen sammenligning i øvrigt.

Mens influenza normalt giver en fredelig død, så er Covid19 på alle måder værre. Søren Fahnøe har oplevet, hvordan patienter vågner op fra dage og uger i respirator. Nogle føler, de har hørt klirren og høj musik, som var der blevet holdt fest.

Det er tanker, som forplanter sig og skaber utryghed selv efter at have overvundet sygdommen.

- I modsætning til andre sygdomme er der ingen pårørende, der kommer ind på skift og sidder med den syge og forklarer, hvad der sker omkring dem. Her ser de kun tildækkede ansatte, der mest af alt minder om rumvæsener, siger han og tilføjer, at sygeplejerskerne gør utrolig meget for at gøre patienterne trygge.

Følelser for patienterne Frygt og frustrationer spottes også i øjnene og stemningen på en afdeling for coronapatienter. Sygehuspræsten får løbende en snak med personalet, når han mærker, der er brug for det.

Søren Fahnøe ser, hvordan personalet naturligt knytter bånd til patienter, der har ligget lang tid på afdelingen. Det gik ellers godt med en midaldrende mand, som pludselig fik et tilbagefald og døde.

Personalet følte de kendte manden, og kunne relatere sig til ham. Sådan gik det med mange patienter, og det var hårdt for personalet. Sygdommen er lumsk, og mens man kunne gå hjem, smile og vinke farvel fra en vagt, kunne patienten være tæt på at dø næste dag.

Nu dør jeg... 56-årige Søren Fahnøe har prøvet, hvordan sveden fra hans pande er løbet på ydersiden af brillerne, under mundbindet og ind til munden. - Nu dør jeg, tænkte han i øjeblikket.

I begyndelsen holdt hans voksne børn ekstra afstand, men de har også lært at leve med deres far og hans arbejde som sygehuspræst på coronaafsnit.

Selv ved Søren Fahnøe, at der er en smitterisiko, men han har det godt med at hjælpe. Oplevelserne og billederne på nethinden er stadig friske og mangler at forplante sig: Jeg har ikke mærket store eftervirkninger.

- Ikke endnu - måske kommer de først senere.