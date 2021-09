Se billedserie Årets Skolepatrulje fra Herlufmagle blev kørt i party-bus med politieskorte rundt i lokalområdet. Fotos: Anders Ole Olsen

Lokal skolepatrulje kåret som Danmarks bedste

Næstved - 10. september 2021 kl. 16:19 Af Rikke Bondesen Kontakt redaktionen

Elever, forældre og lærere ved Susåskolen i Herlufmagle kan begive sig trygt ud i morgentrafikken ved skolen. De har nemlig Danmarks Bedste skolepatrulje. Fredag fik de 36 medlemmer af skolepatruljen og deres ankermand lærer Hiba Mohamed Belhaiba overrakt prisen som året skolepatrulje 2021 ved et storstilet surprise-party.

De 36 børn fra skolepatruljen var kaldt til biblioteket i spisefrikvarteret under dække af at de skulle snakke oplæring af nye medlemmer. I stedet blev de overrasket af Rådet for Trafiksikkerhed med nyheden om at de var udvalgt blandt 800 indstillede skolepatruljer som den allerbedste.

Borgmester og party-bus Skolepatruljen blev ført til Herlufmagle Hallens parkeringsplads hvor der ventede en party-bus, en borgmester med kæde, et par motorcykelbetjente og en hjem-is-bil.

- Jeg er stolt af at være borgmester i den kommune hvor Danmarks bedste skolepatrulje har hjemme, sagde borgmesteren.

Så klappede alle af den fantastisk dygtige skolepatrulje, som kvitterede med en sang. Derefter gik turen i party-bus med politikortege rundt i lokalområdet for at slutte på skolens boldbane, hvor der var is, kagemand og fest for alle skolens elever.

Altid hjælpsomme Der er flere grunde til at det netop blev skolepatruljen fra Herlufmagle, som løb med titlen som årets skolepatrulje. For eksempel jule-hygger de om deres kammerater med nissehuer i december. De tager cykellygter med, når det bliver mørkt, for at gøre elever og forældre opmærksom på, at de skal huske lyset. De står nogle gange med cykelhjelme på for at huske børn - og deres forældre - på, hvor vigtigt det er at passe på sig selv.

Og under corona-nedlukningen mødte de store elever op som skolepatrulje og hjalp de små over vejen - for så at tage hjem igen for at få hjemme-undervisning.

Mange titler Der er ikke første gang skolepatruljen i Herlufmagle hædres. Patruljebørnene fra Susåskolens afdeling Herlufmagle har to år i træk vundet Sjællandsmesterskabet for skolepatruljer, så det var bare et spørgsmål om tid inden Danmarksmesterskabet kom i hus.

En stor del af æren tilfalder lærer Hiba Mohamed Belhaiba. Han er manden bag trafiksuccesen, og har ansvaret for at oplære nye i patruljen og holde gejsten oppe hos de eksisterende - også på en buldermørk frostkold morgen i januar.

Det er ikke heldigvis ikke så svært, for det er meget eftertragtet at være en del af skolepatruljen. Udover at få mange til at melde sig til patruljen, så sørger Hiba Mohamed Belhaiba for at gruppen deltager i de kampagner, som Rådet for Trafiksikkerhed planlægger. Alt sammen for at forbedre trafiksikkerheden for alle skolens elever. Og så med den ekstra gevinst, at det de lærer om ansvar og frivilligt arbejde.

Mon ikke den nye titel som Danmarks Bedste skolepatrulje vil gøre endnu mere eftertragtet at blive en del af skolepatruljen i Herlufmagle.

