Nina Kærsgaard har altid interesseret sig for sang og musik. Når hun begynder at synge, er man ikke i tvivl om seriøsiteten og træningen, der ligger bag ordene og lyden.Foto: Thomas Olsen

Lokal sangfugl underskriver international pladekontrakt

Samarbejdet bliver kickstartet her i starten af december, hvor 24-årige Nina Kærsgaard blandt andet udgiver sin første single, artist- materiale og arbejdet som professionel sanger for alvor går i gang.

I dag bliver det alvor for sanger og sangskriver Nina Kærsgaard fra Fuglebjerg. Hun har nemlig skrevet kontrakt med det svenske pladeselskab Art:ery under kunstnernavnet Neen.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her