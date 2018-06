Se billedserie Fredag udkom næstvederen Ida Lygum Pedersens single »Bedst sammen med dig«. Foto: Tom Mckenzy

Lokal sangerinde skriver årets sommerhit

Næstved - 10. juni 2018 kl. 18:15 Af Jeppe Hee Rømer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Man skal virkelig presse på, og ikke acceptere et nej, fortæller 21-årige Ida Lygum Pedersen, om hvordan det er lykkedes hende at få en kontrakt med Universal Music, der i fredags udgav sin første single »Bedst sammen med dig«.

På en måde har sangen været længe undervejs, og på en måde er det alt sammen gået meget stærkt. I fem år har Ida Lygum Pedersen sammen med sin veninde kæmpet for at slå igennem på musikscenen. Det har krævet utallige opkald, afvisninger og falske forhåbninger. Det hele var gået lidt i stå, men en dag da den unge sangerinde fra Næstved for tre uger siden sad begravet i eksamenspapirer, ringede telefonen, og i den anden ende tilbød en stemme hende at indspille en sang.

- Jeg tænkte: »Er det virkelig nu?«, man bliver lovet mange ting i musikbranchen, som ikke bliver til noget, siger Ida Lygum Pedersen om opkaldet.

Eksamenstiden er over landets studerende, og det gælder også for Ida Lygum Pedersen, som studerer multimedie-design i København. Derfor kunne det godt være mere belejligt, da hun blev ringet op for tre uger siden - midt i opgaveskrivningen. Der var dog ikke noget at gøre.

- Sangen er et sommerhit, så derfor skal den ud nu, forklarer Ida Lygum Pedersen, der ikke tøvede, selvom hun har travlt med meget andet.

- Jeg blev nødt til at tage chancen, da den opstod. Jeg vil hellere kigge tilbage på, at jeg tog chancen, end at se tilbage og fortryde, at jeg ikke gjorde, uddyber en spændt sangerinde, som glæder sig til at høre folks reaktioner på sin nye single.

Sangen er skrevet af produceren Chief 1 og Ricky Martin, som selv har toppet de latinamerikanske hitlister med en spansk-sproget udgave af sangen - »Vente Pa Ca'«. Med sine latinamerikanske rytmer er der lagt i kakkelovnen til, at Ida Lygum Pedersen fra Næstved optræder på et rigtigt sommerhit.

- Det er et af de mest oplagte danske sommerhits i lang tid, udtaler musikchef ved Radio SLR, Christian Stoltenberg, der fortæller, at radioen begynder at spille nummeret fra næste uge.