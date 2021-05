Se billedserie Tina Nedergaard ser frem til for første gang at medvirke i en professionel revy: - I starten vil jeg nok have følelsen af, om jeg er god nok, og om jeg kan spille op til de andre. Men så tror jeg også, at jeg kommer til at nyde det. Jeg synes, vi i Næstved Revyen har holdt et ret højt niveau de seneste år, og med fuldt hus i salen kan man ikke bare slække på det. Jeg kender til presset for at præstere, siger hun. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Send til din ven. X Artiklen: Lokal revystjerne tager springet fra amatør til professionel Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Lokal revystjerne tager springet fra amatør til professionel

Næstved - 28. maj 2021 kl. 09:59 Af Esben Thoby Kontakt redaktionen

Næstved: Som lille så hun Cirkus Revyen, hørte Dirch Passer-plader derhjemme og var så begejstret for Ørkenens Sønner, at hun kunne deres shows udenad. Det er derfor noget af en barndomsdrøm, der går i opfyldelse, når Tina Nedergaard til efteråret medvirker i Menstrup Revyen.

- Jeg ser på plakaten, og lige pludselig står jeg der ved siden af Thomas Mørk, som jeg så op til, da jeg var lille. Det er ret uvirkeligt, konstaterer hun.

Debuterede som 17-årig

Revygenren har altid interesseret hende, og som barn spillede hun med på Næstved Amatørscene. Her var der to, der medvirkede i Næstved Revyen, og via dem kom Tina Nedergaard også med. Hun debuterede en måned før sin 18-års fødselsdag i 2006 og har været med hvert år lige siden.

- Jeg så også Venner og Langt fra Las Vegas som mine jævnaldrende dengang, men revy har altid været min favorit. Jeg kan godt lide, at der altid er noget, som publikum kan genkende fra deres eget liv. Der, synes jeg, at standup handler mere om at hugge på andre mennesker. Det gør vi selvfølgelig også i revy, men det er en god blanding af det hele, mener Tina Nedergaard, der er vokset sammen med Næstved Revyen:

- I de første år var det svært at sælge alle billetterne, men de seneste mange år har der været udsolgt til alle forestillinger. Jeg har en monolog med hvert år, og jeg kan mærke, det er en, som publikum glæder sig til. Det er sjovt at være nået dertil - fra at være den lille nye til at være en af de garvede.

Kæmpe oplevelser

Hun er nu klar til at tage springet fra amatørscenen til den professionelle af slagsens. Det er kommet i stand, efter hun sammen med en flok kolleger fra Næstved Revyen besøgte Menstrup for et par år siden.

- Vi kom i snak med Jesper Søgaard (kunstnerisk leder, red.), som sagde, at vi da var noget under aldersgennemsnittet. Vi fortalte ham om Næstved Revyen, som han kom ned og så. Bagefter ringede han til mig og spurgte, om jeg kunne tænke mig at være med bag scenen, fortæller Tina Nedergaard.

Det endte med, at hun landede en tjans som instruktørassistent og forestillingsleder på Menstrup Revyen. Det var en kæmpe oplevelse at se professionelle arbejde, beretter Tina Nedergaard, men ikke så stor, som da Jesper Søgaard året efter igen var i røret:

- Han spurgte, om jeg ville være med igen. »Ja, ja, selvfølgelig,« svarede jeg, for jeg troede, han mente samme arbejde som sidst. »Altså på scenen denne gang,« sagde han så - og så blev jeg stille et øjeblik. Jeg havde hjemmeundervisning på det tidspunkt, så det var lidt specielt at vende tilbage til eleverne bagefter, siger Tina Nedergaard med henvisning til sit civile job som skolelærer i en 8. klasse i Ringsted.

Drømme og ambitioner

Arbejdet på skolen fortsætter hun med, selvom især august måned med prøver næsten dagligt bliver en udfordring.

- Der skal jongleres lidt frem og tilbage, men heldigvis bakker skolen mig op, og de ved også, at det er det, jeg gerne vil. Orlov er ikke en mulighed, for sådan en har jeg allerede til gode i 2022, hvor jeg skal spille Holberg sammen med Holbæk Teater, forklarer Tina Nedergaard og fortsætter:

- Jeg elsker mit job, men jeg ville lyve, hvis jeg ikke sagde, at jeg da håber, Menstrup Revyen kan åbne nogle døre, og at jeg en dag kan leve af at stå på scenen. Hvis det bare er den ene gang, så er det også en oplevelse for livet, men jeg har altid haft den ambition. Det har ligget som en drøm i baghovedet hele tiden, og jeg har da også tidligere søgt ind på Skuespillerskolen, men droppet det af forskellige årsager.

Hvis vi nu regner med, at det selvfølgelig går supergodt med Menstrup Revyen, hvor ser du så dig selv om fem år?

- Så har jeg medvirket i Nykøbing Falster Revyen, måske medvirket i en forestilling eller to på et teater, og måske været med i en af de store sommerrevyer - det er ligegyldigt hvilken.

Og så er du ikke skolelærer længere?

- Nej, det er jeg ikke.

Til de trofaste publikummer på Næstved Revyen er der også godt nyt: Den spiller først til januar, så Tina Nedergaard når at kunne være med igen - for 17. år i træk.