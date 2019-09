Se billedserie Pauli Pedersen har opsat to shelters på sin mark .Privatfoto

Lokal naturelsker opsætter shelters på sin mark: Alle er velkomne

Næstved - 24. september 2019 kl. 11:00 Af Kim Palm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Pauli Pedersen og hans familie elsker at overnatte i det fri. Den glæde vil han gerne dele med os andre, så nu har han opsat to shelters på sin mark på Møllevej 48 i Tornemark, mellem Næstved og Skælskør, til fri afbenyttelse for alle, der længes efter en nat under åben himmel.

- Vi har selv fem sammenbragte børn, der elsker naturen og at overnatte i shelters. Du får en mulighed for at opleve både naturen og familien uden filter - rundt omkring et bål - og uden forstyrrende Ipads og smartphones og hvad der ellers sætter en stopper for familiernes samvær, siger Pauli Pedersen.

De to shelters er opført med støtte fra Friluftsrådet og har kostet 28.000 kroner.

- De blev sat op på en formiddag, var nemme at montere og er klar til brug. Og stedet her er let tilgængeligt for små børn, og vores gård ligger kun et par hundrede meter fra pladsen. Så her kan alle komme i gang i trygge rammer, og da kan også spørge os til råds, lyder det fra Pauli Pedersen.

Han undertreger at pladsen er primitiv, og skal du på toilet bedes du medbringe egen spade. Og han råder også de overnattende til selv at medbringe vand på dunke.

- Næste år satser vi på at opføre et campingtoilet. Og hvis man løber tør for vand, er man selvfølgelig også velkommen til at kigge forbi på gården, siger Pauli Pedersen, der til daglig arbejder som pædagog.

På Naturstyrelsens hjemmeside kan du finde Pauli Pedersens shelters - og alle de øvrige rundt omkring i landet - der giver dig mulighed for en nat under åben himmel.

