Lokal musikfestival vinder DMA-pris

- Det er da fantastisk, det er det virkelig, siger Anne Grete Kamille, da hun får at vide, at de har vundet.

Ildsjæle blev belønnet

I begrundelsen for, hvorfor en af de i alt tre OOAwards skulle gå til Musik over Præstø Fjord blev der sagt: »Fordi festivalen udbreder kendskabet til folkemusik, og fordi festivalen gør folkemusikken tilgængelig ved at skabe et familiært og nærværende miljø, hvor alle kan være med«.