Lokal investor vil redde Kählerbygningen

Næstved - 27. september 2021

For Næstved Erhvervsforening er ønskedrømmen om et erhvervenes hus meget tæt på at gå i opfyldelse og så endda i den historiske Kählerejendom.

- Ønskedrømmen har aldrig været tættere på at gå i opfyldelse end nu, siger Torben Johansen, formand for Næstved Erhvervsforening og konservativ kandidat til det kommende kommunalvalg, efter han i en snæver kreds har holdt møde med en potentiel køber af Kählerbygningen.

- En lokal investor er interesseret i at købe ejendommen. Nu skal vi så ligge kigge nærmere på business casen, siger Torben Johansen. Hvordan skal huset se ud, hvem skal bo der, hvordan ser økonomien ud, tidsrammen, hvad er risikoen og så fremdeles.

Mødes med sælger Et møde med sælgeren af den historiske ejendom er allerede aftalt.

Ejendommen på Kählersbakken har været Kählers værksted siden 1875 og var frem til 1980 i Kählerfamiliens eje. Siden 2013 har stedet dog været ejet af Frantz Longhi, som stiftede den moderne udgave af Kähler, Kähler Design, som han i 2018 solgte videre til Rosendahl.

Inden da havde han dog brugt omkring 30 millioner på at sætte den historiske ejendom og omgivelserne tiptop i stand, så stedet kunne fungere som Kähler Designs hovedkvarter.

Speedy Gonzales På grund af nogle gamle klausuler har Næstved Kommune en tinglyst mulighed for at købe ejendommen tilbage til salgsprisen anno 1984 tillagt renoveringsudgifter. En valuar har for kommunen vurderet prisen til at være 25 millioner kroner.

Byrådet besluttede dog på et lukket punkt på et byrådsmøde, at kommunen ikke vil købe ejendommen tilbage, da man ikke lige har noget at bruge den til, nu Kählersamlingen er flyttet hjemmefra og bor på Holmegaard Værk.Det synes Torben Johansen er langt ude, så han gik straks i gang med at arbejde med planer om at finde investorer til købe stedet og få det omdannet til et erhvervenes hus. Her godt en måned senere er han allerede nået ret langt.

- Det er nødt til at være lidt Speedy Gonzales, så ingen bruger unødig tid på det, hvis ikke vi kan løfte opgaven, siger han, der dog er meget optimistisk.

Gerne alene Idéen med erhvervenes hus er som udgangspunkt bygget op omkring Næstved Erhverv, der i dag holder til i lokaler på Sct. Peders Kirkeplads. Hertil kommer så Næstved Erhvervsforening, turistforeningen og andre erhvervsrettede foreninger. Og så mindre liberale erhvervsdrivende og iværksættere, som vil have stor gavn af at være tæt på Næstved Erhverv og de forskellige erhvervsforeninger. I øjeblikket er Remisen ved Næstved Station det eneste samlingssted for iværksættere, og det er især rettet mod unge.

- Den lokale investor er interesseret i at købe det alene eller eventuelt sammen med en eller to andre investorer, siger Torben Johansen.

Solstråleudgaven - Kählerbygningen er et monument for Næstved, så det er vigtigt at sikre den på lokale hænder, mener Torben Johansen, der tidligere har udtalt, at han var ved at falde ned ad stolen og få krydderen galt i halsen, da han læste i Sjællandske, at Næstved Kommune ikke ville købe ejendommen.

Han håber så, at Næstved Kommune kan se idéen i at lade Næstved Erhverv flytte ind i og blive krumtappen i det nye erhvervenes hus.

- Det vil i hvert fald være solstråleudgaven af erhvervenes hus, siger han.

Hvis de sidste brikker falder på plads, så forventer Torben Johansen, at man kan gå i gang med at indrette dele af ejendommen i starten af det nye år.