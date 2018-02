Kim Bjødstrup stillede op i DJ-disciplinen scratch, hvor han på sine to minutter imponerede de fire dommere nok til at gå videre i konkurrencen. - Jeg har deltaget seks gange ved VM i mix i London, og der har du også to minutter i de indledende heats, så jeg var godt bekendt med konceptet, forklarer DJ Credit. Foto: Thomas Olsen

Lokal DJ videre i TV-talentshow

Næstved: 37-årige Kim Bjødstrup - alias DJ Credit - fra den nordlige del af Næstved gik lørdag aften videre i »Danmark har talent« på TV 2. Dermed har han stadig muligheden for at komme med til live shows, som starter til marts.

- Det var en sjov oplevelse at være. Nu håber jeg at gå videre, så det kan blive til flere fede oplevelser for både mig og min familie, fortæller Kim Bjødstrup, der i lørdagens Sjællandske fortalte, at han stiller op i talentshowet for sin datters skyld.