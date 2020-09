Formanden for Næstved Pendlerklub Robert Hansen fik mandag et håndfast løfte fra Banedanmarks projektdirektør, Klaus S. Jørgensen. Sporet mellem Næstved og Ringsted genåbner mandag den 30. november. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Løfte til togpendlerne: Mareridtet slutter i november

Næstved - 08. september 2020 kl. 10:07 Af Kim Palm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hold ud et par måneder endnu, så skal det alt sammen nok blive meget bedre.

Næstveds trængte togpendlere fik mandag aften et løfte fra Banedanmark om at sporarbejdet holder tidsplanen og at datoen for genåbning stadig hedder mandag den 30. november.

- Der er således intet - rygter eller ej - der tyder på en udsættelse, siger formanden for landets næststørste pendlerklub, Robert Hansen efter mødet med Banedanmark og DSB.

Håndfast løfte fra Banedanmark Det håndfaste løfte kommer efter, at Banedanmark sidste år i december forlængede sporarbejdet med yderligere tre måneder på grund af mangel på validatorer, altså tekniske eksperter, der kender signalanlæggene og kan godkende sikkerheden.

- Og selvom Banedanmark stadig er udfordret på grund af mangel på kvalificeret personale, så fik vi garanti for at vores projekt nu har absolut første prioritet og ikke vil blive omprioriteret, fastslår formanden for pendlerklubben.

Tureby blues Sporarbejdet mellem Næstved og Ringsted har sendt mange af pendlerne ud på Lille Syd og det har været en plagsom oplevelse. Massevis af forsinkelser har plaget strækningen til S-toget i Køge. Især ved stationen i Tureby har togene standset i tide og utide på grund af signalproblemer.

- Det et oldgammelt semi-elektrisk signalsystem fra 1977 og modent til museum. Derfor står Lille Syd først i køen til et nyt signalsystem her på Sjælland, siger Robert Hansen.

Til gengæld er der togbusser nok mellem Næstved og Ringsted. Og mangler der busser, er der bare om at ringe til DSB, så skaffer de nogle flere, lød beskeden til pendlerne efter mødet med DSB og Banedanmark.

Nyt møde onsdag Pendlerne har også fået taletid på Christiansborg, hvor den konservative transportordfører Niels Flemming Hansen onsdag eftermiddag har inviteret Næstved Pendlerklub til møde.