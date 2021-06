Lodsbåden Venus vender tilbage til Karrebæksminde, hvor den skal servicere større skibe i Smålandsfarvandet. Foto: DanPilot

Send til din ven. X Artiklen: Lodsbåden Venus vender tilbage til Karrebæksminde Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Lodsbåden Venus vender tilbage til Karrebæksminde

Næstved - 02. juni 2021 kl. 19:12 Af Kim Palm Kontakt redaktionen

Når større skibe skal anløbe Næstved, så sker det med en lods ombord. Derfor er der stor glæde på havnen over, at DanPilots lodsbåd nu vender tilbage til Karrebæksminde. DanPilot har fået havneplads i byen, hvor lodsbåden Venus skal betjene skibstrafikken i Smålandsfarvandet og servicere kunder i Næstved Havn med lodsydelser, så de store skibe kan blive lodset sikkert ind og ud af havnen.

- Det er rigtig godt for havnens kunder, at lodsbåden er vendt tilbage. I øjeblikket stiger lodsen ombord ude ved Omø i Storebælt og dermed slipper skibene for at sele en omvej, når de skal anløbe Næstved, fortæller havnedirektør Flemming Bach.

Lodsbåden har i mange år været et fast indslag i Karrebæksminde, men forsvandt i 2017. Men nu har Næstved Havn og DanPilot sammen fundet en løsning, så lodsbåden igen bliver en kendt skikkelse i havnen.

Sikker sejlads

Også Erik Merkes Nielsen, der er administrerende direktør i DanPilot er godt tilfreds med aftalen:

- Vi er glade for at kunne imødekomme Næstved Havns ønske om at få lodsbåden tilbage, og vi har fundet en løsning, hvor vi både kan supportere vores kunder og sikre en god konkurrenceevne for virksomheden, siger han.

Aftalen med Næstved Havn tager udgangspunkt i, at lodsbåden ligger i Karrebæksminde. Her bliver den betjent af den bådfører, der er tilknyttet Korsør Lodsstation og taget i brug ved de operationer, hvor det er mest hensigtsmæssigt. Løsningen er kommet i stand ved, at DanPilot har kunne aktivere virksomhedens reservebåd og placere den i Karrebæksminde og dermed skaffe sikker sejlads for større skibe i Smålandsfarvandet.