Livestreamet foredrag om fremtidens natur

Man kan også høre om baggrunden for biodiversitetskrisen - hvor stærk er den, og hvad styrer den? Hvordan står det til med de tropiske skove og savanner? Og hvad med den danske natur, som blandt andet indtages af fremmede arter som mårhund og vaskebjørn? Endelig kan man høre, hvad vi som samfund og som individer kan gøre for at sikre en rig biodiversitet for de kommende generationer.