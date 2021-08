Se billedserie Marlene Schmidt og Aske Hønborg er to tilflyttere, der har formået igen at få liv i byens nødlidende forsamlingshus, Møllebæksalen. Fotos: Kim Palm

Liv på landet: Tilflyttere redder forsamlingshuset

Næstved - 20. august 2021 kl. 19:38 Af Kim Palm Kontakt redaktionen

- Jeg boede i en opgang i Brønshøj og jeg anede ikke, hvem min underbo var. I Tyvelse kender jeg hele byen.

Marlene Schmidt er flyttet til Tyvelse og skal giftes med en af de lokale 28. maj næste år.

- Jeg glæder mig sådan, og det skal fejres med en flagallé gennem hele byen.

For sådan er det i Tyvelse, helt oppe i nordøstligste hjørne af kommunen. Bryllupper, runde fødselsdage og konfirmationer fejres med en flagallé i en by, hvor alle kender alle. Sådan da.

Nu kører det igen Marlene Schmidt er også aktiv i driften af forsamlingshuset Møllebæksalen. Det har været tungt og trist i et år uden fester og forsamlinger. Økonomien har skrantet gevaldigt og det har været svært at finde penge til de faste udgifter. Men sammen med en anden tilflytter Aske Hønborg har hun formået at få liv i byens samlingssal - der nu igen danner rammen om fællesspisning, høstfest, håndarbejdsaftener, gymnastik og julestue.

- Vi tænkte det skal ikke lukke på vores vagt. Møllebæksalen er et aktiv for hele byen, så vi har bedt samtlige husstande om at hjælpe med at holde gang i huset, siger Aske Hønborg, der ved seneste generalforsamling blev valgt som formand for forsamlingshuset.

Til generalforsamlingen mødte der 80 mennesker op, der alle erklærede sig villige til at hjælpe og nu er der atter fællesspisninger i den gamle sal.

- Fremmødet varier efter menuen. En sikker vinder er stegt flæsk med persillesovs, sådan er det bare her i Tyvelse, siger Marlene Schmidt.

Tæt på alting Med 24 kilometer til Næstved ligner Tyvelse en by, hvor der er langt til alting. Men det er faktisk helt forkert, for der er kun 12 kilometer til Ringsted, 14 kilometer til Sorø og blot tre kilometer til nærmeste stationsby, nemlig Glumsø.

- Nærheden til Glumsø og stationen gør det muligt at bo på landet og pendle til arbejdet. Det tager blot få minutter at køre til stationen og tager du bilen er der 15 kilometer til motorvejen i Ringsted, siger Aske Hønborg.

I Glumsø er der også butiksliv med supermarkeder, slagter, bager og frisør - og et aktivt lokalråd, der bakker op om livet i Tyvelse.

- Vi har haft besøg af vores venner fra København. Først troede de at vi var flyttet ud på den anden side af jordkloden, men da de opdagede at det kun tog under en time i bil, er de begyndt at komme igen og igen, fortæller Aske Hønborg.

Præsten er også en del af det lokale liv i Tyvelse. Pia Abery Jacobsen er sognepræst i Tyvelse, der kan prale af en af landets mindste kirker med plads til blot 43 siddende gæster.

På tur med præsten Men kirken den er sjældent fuld, så når folk ikke kommer til kirken, så må præsten komme ud til folket.

- Jeg er begyndt at arrangere pilgrimsvandringer for sognebørnene. For nylig var vi på bustur til Østmøn og der var flere fra Tyvelse med på turen - også folk jeg aldrig ser i kirken, fortæller Pia Abery Jacobsen, der nu har udvidet koncept til også at omfatte byens kommende konfirmander.

- Det er langt lettere at lokke folk ud i det fri end hen til kirken. Det gælder også børnene, siger præsten i et sogn der tæller 305 sjæle.

Ikke så tosset Claus Jensen er også inviteret med til mødet med Sjællandske. Han er byens lokalhistoriker og den tidligere landmand kan fortælle mange muntre historier om livet før og nu i Tyvelse. Han kender også hele byen - sådan da.

- Vi har en ny udstykning med 14 huse her i byen. Det er folk der mest passer sig selv, og det er jeg en smule ærgerlig over, men ellers kender jeg de fleste, siger Claus Jensen og tager plads på en af de sten, der er Tyvelses vartegn. Stenene er lagt rundt om byens ældste træ af forrige generationer og hver sten symboliserer et af husene i det oprindelige Tyvelse.

- Kom sæt dig ned, nu skal jeg fortælle om Tyvelse, siger han og således opmuntret begynder Claus Jensen på en lang historie om en lille by, hvor livet det ikke er så tosset.