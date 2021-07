Se billedserie En skål for Bonderup. Forrest Martin og Rikke, Anja, Dan og Gro Marcussen samt Louise Billskog Hansen og Ulrich Grejs Hansen. Fotos: Kim Palm

Liv på landet: Bonderup længe leve

Næstved - 18. juli 2021 kl. 19:25 Af Kim Palm Kontakt redaktionen

Bonderup - det er 40 huse og to slagtere.

Det lød som en god historie. Men den er desværre ikke helt sand.

For de to slagtere, Bonderup Slagtehus og Egely Slagteren, ligger begge udenfor byskiltet og hører rettelig til i nabobyen Næstelsø.

- Men jeg ved at Henning fra Eegely Slagteren har Bonderup i hjertet og den anden hedder Bonderup Slagteren fordi det lyder bedre end Næstelsø, siger Rikke. Hun er oldermand i Bonderup Bylaug og har inviteret naboerne med til en snak med avisen.

Det foregår i Rikkes baghave på 4 1/2 tønde land med en forrygende udsigt ned til egen sø. Hun er vokset op i Bonderup og overtog gården efter sin far.

- Min farfar drev landbrug herude. Her er vores børn vokset op og det er her vi skal blive gamle, siger Rikke.

Børneboom i Bonderup Bonderup, der ligger i det kuperede bakkelandskab en håndfuld kilometer øst for Næstved, tæller cirka 40 huse og 80 indbyggere. Flere af indbyggerne har valgt byen fra til fordel for et liv på landet. Og nogle af dem er børnefamilier.

- Jeg talte efter inden du kom og vi tæller faktisk 15 børn mellem to og 12 år. Det synes jeg er flot, siger Rikke.

Når man er barn i Bonderup, så er der langt til alting. Fladsåskolen i Mogenstrup ligger syv kilometer væk ligesom børnene skal køres langt for at komme til idræt eller sang og musik.

- Det er et vilkår når man bor herude og derfor skal du aldrig sige nej til at køre dine børn til sport og fritidsaktiviteter. Det er ikke dem, der har valgt at vokse op på landet. Det er os, siger Rikkes mand Martin.

Når byen går til fest Forsamlingen er enig. Uden bil er du ilde stedt, for der kører kun én bus gennem Bonderup og det er skolebussen.

- Men skolebussen har den fordel at børnene hurtigt får venner. Busbørnene får et fællesskab der er temmelig unikt, siger Anja Marcussen. Hun er mor til Gro på 19 som lige er blevet student.

- Jeg synes her er så sindssygt fint og hyggeligt herude. Her er så trygt og alle kender alle. Men okay der er langt til byen, siger Gro, der er på vej væk fra Bonderup, men som altid vil være at finde til høstfesten. Den er vigtigere end juleaften og foregår altid den tredje lørdag i september. Her samles hele Bonderup plus venner til fest. Og så er der ellers dømt fest og dans til den lyse morgen, når Bonderup går til bal.

- Vi samles i laden, der har plads til 120 mennesker og der bliver festet på tværs af fire generationer og de voksne børn kommer altid til Bonderup for at feste med, siger Rikke. Høstfesten er dog lidt mindre fugtig end i tidligere tider, hvor bonderupperne var kendt for at give den gas med både pilsnere og brændevin.

Fibernettet skaber sammenhold Sammenholdet er ikke til at tage fejl af. Heller ikke da fibernettet kom til Bonderup. En lokal aktionsgruppe pressede på for at få lynhurtigt internet til byen. Det var ikke gratis og langtfra alle havde midlerne eller behovet for lyslederkabler på matriklen.

- Der var en ældre dame i byen, som ikke rigtig havde råd, så samlede vi 4.000 kroner ind på to minutter og så var der fiber til hele Bonderup, fortæller Ulrich Grejs Hansen, der sammen med Louise og parrets børn byttede en villa i Næstved ud med livet på landet.

Og det er slet ikke så tosset, skal vi hilse og sige.