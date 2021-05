Litteraturen i bevægelse

I Næstved ligger det såkaldte »Digtervejskvarter«, et dejligt område, som er omkranset af grønne arealer. Her har alle vejene navne efter kendte digtere og forfattere. I dagligdagen er det nok de færreste, som går og tænker over, hvad de egentlig har skrevet, hvornår de levede m.m. I forbindelse med kampagnen "Sammen i bevægelse" har vi planlagt to kortere litterære ture i Digtervejskvarteret, hvor man sammen bliver lidt klogere på, hvad fx Karen Blixen, Edith Rode, Thit Jensen, Jeppe Aakjær m.fl. har skrevet.