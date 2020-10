Planterne ville have givet et udbytte på mindst 2850 gram hash, og så meget troede retten trods alt ikke på, at litaueren kunne ryge ene mand.

Litauer udvist for hash-fremstilling og strømtyveri

Fem måneders ubetinget fængsel, udvisning fra Danmark og et erstatningskrav på godt 68.000 kroner. Det var dommen for en 23-årig mand fra Litauen, da han fik sin sag afgjort ved Retten i Næstved.

Der blev fundet over 100 cannabisplanter- og stiklinger, som, ifølge ordensmagtens opgørelse, skulle bruges til at fremstille mindst 2,85 kilo færdigdyrket hash.

Til eget forbrug

For at holde så mange cannabisplanter i live kræver det en god portion varmelamper og en masse strøm. Den havde litaueren fundet en metode til at sjæle fra Cerius, så han blev dømt for tyveri af særlig grov beskaffenhed, idet det blev anslået, at han havde stjålet for godt 68.000 kroner. De penge skal nu betales tilbage.