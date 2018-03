83-årige Lise Bach er blind og sidder i rollator. Hun har i en annonce i avisen søgt et »venligt menneske« at tale med. Foto: Kenn Thomsen

Lise er blind og mangler selskab - så hun tog sagen i egen hånd

En dag blev det for meget for Lise Bach. Gennem lang tid har tankerne løbet rundt i hovedet på hende, og hun kan ikke sove. Uden venner og familie til at tale med er der kun en mulighed. Hun må søge hjælp udefra.

Efter en blodprop i hjertet blev Lise Bach så afkræftet, at hun måtte tage på plejehjem. Nogle år efter gjorde en blodprop i det venstre øje og forkalkning i det højre, at synet røg, og derfor er hun nu endt på Solgaven, som er specialiserede i ældre med synshandicap. Selvom hun kalder sig selv blind, kan hun godt tyde ting tæt på.

- Om dagen prøver jeg at få fyldt op gennem ørerne, men om natten kommer tankerne. Mit hoved er ved at eksplodere, siger Lise Bach, som allerede har fået fire henvendelser og håber på, at endnu flere har lyst til at hjælpe hende med at få klaret hovedet og få en god nattesøvn.