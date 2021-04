Se billedserie Dansk Firmaidrætsforbund, Peder Bisgaard, overrækker prisen til Lise Skovgård - efter hun har fået bindet væk fra øjnene. Næstved Firma Sports formand gennem de seneste 10 år er kåret som Årets Leder af Dansk Firmaidrætsforbund. Foto: Dansk Firmaidrætsforbund

Lise er Årets Leder: - Det er da vildt dejligt

Næstved - 17. april 2021 kl. 07:21 Af Jan Jensen Kontakt redaktionen

Næstved Firma Sports formand, Lise Skovgård, er kåret som Årets Leder 2021 i Dansk Firmaidrætsforbund. Det offentliggøres i dag på et digitalt formandsmøde i Dansk Firmaidrætsforbund, og her bliver overraskelsen og overrækkelsen af Årets Leder i Næstved vist på en vindervideo.

Formanden for Dansk Idrætsforbund, Peder Bisgaard, var på banen tidligere på måneden for at fange Lise Skovgård.

- Hun er en af de ildsjæle, der definerer firmaidrætten og som ustandselig skaber værdi. Lise er nytænkende, og med en jernvilje går hun gennem ild og vand for den udvikling i Næstved Firma Sport, hun mener er nødvendig. Og Lise tager ikke altid et nej for et nej, siger Peder Bisgaard.

Vil ikke hønse rundt Han allierede sig med nogle lokale kræfter fra Næstved Firma Sport og lavede en slagplan for overraskelsen. Den lykkedes stort set. Den 74-årige formand er ikke typen, der spilder sin tid på møder uden en dagsorden.

- Jeg blev kontaktet af vores udviklingskonsulent - en super fyr - Lars Gravesen. Han ville gerne mødes dagen efter kl. 11... Nu er jeg farmor, og på vej ud af døren den onsdag for at hente mit barnebarn. Men ok, jeg kunne godt nå det inden, og spurgte hvad vi skal mødes om. Han forklarede, at jeg blot skulle have tillid til ham, og så kom jeg op på dupperne. Jeg vil ikke bare hønse rundt. Jeg vil vide, hvad jeg skal, siger Lise Skovgård.

Derfor hædres Lise Skovgård Ildsjæl, idérig og en katalysator. Det er blot nogle af de superlativer, som lægger til grund for hæderen fra Dansk Firmaidrætsforbund.



74-årige Lise Skovgård er en markant skikkelse i firmaidrætten, og nu har formanden i Næstved Firma Sport også modtaget en pris, der modsvarer det flotte engagement.

Lise Skovgård er nemlig kåret som Årets Leder 2021 i Dansk Firmaidrætsforbund.



Et kreativt rodehoved

Nyheden herom blev bredt lanceret i forbindelse med lørdagens digitale formandsmøde.

- Lise har et kæmpe netværk, som hun bruger aktivt i foreningens tjeneste, og Næstved Firma Sport afprøver gerne koncepter, der kommer fra forbundet. Dette kommer i den grad hele firmaidrætten til gode. Lise brænder med hud og hår for sagen - og for at få et sjovere Danmark i bevægelse, siger Peder Bisgaard, formand i Dansk Firmaidrætsforbund.



I sin civile karriere var Lise Skovgård blandt andet programchef i DR-koncernen, og hun trækker på en bred erfaring i formandshvervet.

- Jeg nyder den rolle, jeg har, og jeg får energi af at finde de helt rigtige instruktører til vores forskellige hold. Jeg betegner mig selv som et kreativt rodehoved. Jeg ville aldrig have fået denne anerkendelse uden en stærk bestyrelse, fantastiske frivillige og gode instruktører i ryggen, siger Lise Skovgård.



Efter et for alle trægt corona-år bobler Lise Skovgård af lyst til at få diverse events samt aktiviteter stablet på benene. Næstved Firma Sport kan - lidt overraskende - gennemføre mudderløbet Ladies Mud Race onsdag 28. april. Samtlige startnumre er revet væk.

Alt blev sort Hun mødte dog op som aftalt, og valgte en disket rute bag om centret. Her blev hun mødt af Inger og Jytte, som påstod at de gjorde rent. De tog Lise Skovgård under armen og førte hende på kontoret, hvor hun fik et bind for øjnene.

- Det var altså meget ubehageligt, og jeg mistede et øjeblik stedsansen, selvom jeg kun blev ført udenfor. Her stod alle stavgængerne og mange andre og råbte. Der var også rør, der blev skudt af med konfetti og flag. Jeg blev faktisk forskrækket, og der var også nogle der bemærkede, at jeg blev lidt mundlam.

Lise Skovgård griner af sig selv, og hun er både glad og overvældet over, at så mange havde givet sig tid til at deltage i det særlige møde.

- Det er da vildt dejligt at få sådan et skulderklap. Ind imellem så knokler vi faktisk, siger Lise Skovgård og tilføjer, at der med prisen som Årets Leder følger champagne og en dejlig rejsegavecheck på 8.000 kroner.

Padletennis på vej Lise Skovgård er en markant skikkelse i firmaidrætten, og prisen falder ti år efter hun tog roret i Næstved Firma Sport og fik sat scene og musikanlæg op i hallen til Zumba-dans.

I øjeblikket er det padletennis, der har fokus. Alt er klar til at byggeriet af to baner kan gå i gang. Der mangler lige et lille vink fra Næstved Kommune, så første spadestik kan tages.

- Det skal ske snarest, for det firma der skal etablere banen har også andre projekter. Jeg har lovet, at vi er klar 1. juni, men jeg satser stadig på, at det bliver i midten af maj, siger Lise Skovgård.

Hun konstaterer, at Næstved Firma Sport kommer først på banen med padletennis.

Udløbsdatoen Firmasportens formand er stadig glad for sin rolle, men hun er også realistisk nok til at erkende, at hun har en udløbsdato. Lise Skovgård vil gerne fortsætte arbejdet med at skabe noget nyt og sætte projekter i gang. Det nyder hun.

Der vil dog blive brug for, at der kommer nye kræfter til at overtage førertrøjen indenfor overskuelig fremtid. - Jeg har et barnebarn og en storebror i Australien, som jeg skal besøge så hurtigt som muligt. Rejsechecken skal bruges, så snart det er muligt at rejse, siger Lise Skovgård.

