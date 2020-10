Lions holder coronatilpasset loppemarked

Lions Suså har afholdt loppemarked på Sandbyvej to gange om året siden 1996. I maj valgte de på grund af coronavirussen at aflyse i håb om, at der var kommet mere styr på situationen til efteråret.

Det var derfor med en vis bekymring, at medlemmerne af Lions Suså og de mange frivillige i løbet af de seneste uger har fulgt med i smittestigningen. Trods Covid-19 har de valgt at gennemføre det traditionsrige loppemarked, der i år bliver med forskudte åbningstider for at undgå alt for meget kø og trængsel, fortæller præsidenten for Lions Suså, Benny Lillelund.