Lions donerer 10.000 kroner til fnatmiddel

- Det er vores håb, at hjælpen vil bidrage til to gode formål, nemlig dels at flest muligt ramte familier får mulighed for at gennemføre den nødvendige behandling, og dels at vi alle i fællesskab kan standse udbruddet af fnat i Næstved, skriver Lions Næstved i en pressemeddelelse.