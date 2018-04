Lille sø kan blive årets klimaprojekt

Den lille klimasø ved Ellebækken kan vise sig at være et af de 100 bedste klimaprojekter i danske kommuner. Søen, der skal sørge for, at Ellebækken ikke går over sine breder og oversvømmer de tilstødende haver, er nomineret til at komme med i den Klima100-publikation, som Realdania i samarbejde med Sustania er ved at udarbejde.