Se billedserie Formand for Næstved Cykel-Motion glæder sig over, at udendørs idræt ikke blev omfattet af de nye coronarestriktioner.Foto: Thomas Olsen

Lille lys i mørket: Du må stadig dyrke udendørs idræt

Næstved - 11. december 2020 kl. 11:55 Af Kim Palm Kontakt redaktionen

Samtlige fitnesscentre lukker ned og al indendørs idræt er annulleret frem til 3. januar 2021.

Men du behøver ikke blive tyk og trist hen over julen, for der er stadig muligheder for motion i det fri, selvom hele Sjælland og en god bid af Danmark på ny er lukket ned.

Det meddeler DGI, der opfordrer motionisterne til at søge udenfor for at vedligeholde formen.

- Du må fortsat gerne køre mountainbike med vennerne, så længe du følger de nationale retningslinjer om maksimalt 10 personer. Du må også spille fodbold og dyrke anden form for udendørs idræt, fortæller pressechef i DGI Majbritt Lykke Andersen.

To hjul gennem vinteren I Næstved Cykel-Motion glæder formand Poul Larsen sig over, at det fortsat er muligt for medlemmerne at få god motion på to hjul.

- Vi kører hele vinteren på mountainbike og også på landevej om søndagen. Og det ville slet ikke være til at holde ud, hvis det også blev forbudt, siger han.

Han er klar til at tage imod nye medlemmer fra fitnesscentre og indendørs idrætsaktiviteter, som lukker ned. Artiklen fortsætter under billedet

Der er stadig mulighed for at forbrænde nogle af de ekstra julekalorier udendørs. Foto: Claus Lücking

- Det gør vi gladeligt og med kyshånd, siger han.

Fortsæt med fodbold Også fodboldfolket kan fortsætte med at dyrke deres idræt hen over vinteren - men kun i små grupper på 10 af gangen. Det betyder, at de klubber, som endnu ikke er gået på julepause og har lukket deres idrætsanlæg, kan fortsætte med at spille bold.

Det gælder blandt andet i Herlufsholm, hvor centerleder Phillip Green lukker tre svømmehaller og al indendørs idræt i hallen men fortsat holder banerne åbne for fodboldfolket.

- Det gør vi indtil der kommer nye instruktioner fra Kulturministeriet, siger han.

