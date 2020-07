Hold øje med naboens bopæl - og få naboen til at holde øje med din. Nabohjælp er effektiv mod indbrud, men politiet har også andre gode råd, som kan holde tyvene væk. Modelfoto

Lille kryds på postkassen i hus udsat for indbrud

Næstved - 21. juli 2020 kl. 18:05 Af Mia Than West Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et hus på Chr. Winthers Vej i Næstved har mellem fredag midnat og lørdag klokken 13.40 haft indbrud.

Familien var på ferie i Jylland, men måtte på grund af de ubudne gæster afbryde deres ferie før tid. De kom hjem til en hus, der var endevendt. Tyvene havde fjernet to vinduer - et i kælderen og et i stueplan - og alle skabe og skuffer var tømt ud på gulvene. Desuden var der blevet sat et lille kryds på postkassen, som ikke er påsat af beboerne selv.

Det fremgår af et Facebook-opslag i »Hyggegruppen 4700« lagt op af Stig Christensen, der bor på samme vej, som indbruddet fandt sted. Lørdag bankede politiet på hans dør i villakvarteret i Næstved for at høre, om han havde observeret mistænkelige personer eller biler i området den seneste uges tid.

Politiet bad samtidig beboerne om at holde øje med, om der bliver sat mærkater eller tegn på eksempelvis postkassen.

Yderst sjældent Politiassistent Axel Ahm fra Forebyggelsessekretariatet hos Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi bekræfter overfor Sjællandske, at ejerne af huset på Chr. Winthers Vej i forbindelse med indbruddet opdagede mærkningen på postkassen.

- Jeg har hørt det nævnt, at der var sat et mærke på postkassen. Om det er sat af indbrudstyve eller andre, ved vi ikke. Det er et enkeltstående tilfælde. Det er ikke et seriearbejde, som jeg ser det, siger politiassistenten.

- Det er før set, at man laver et tegn, at her er ikke nogen hjemme, eller her er man på ferie. Det kan være, at der er smidt en tom flaske i indkørslen eller lagt cigaretskodder. Det er yderst sjældent, vi ser det, fastslår Axel Ahm.

Unødige bekymringer Han opfordrer til, at man beder sin nabo om at holde øje med sin ejendom, hvis man er væk i længere tid.

Man kan også iværksætte hundelufterture i sin grundejerforening og henvende sig til folk, man ikke har set i området før.

- En tyveknægt ved dagslys er ikke farlig. Man kan godt tage kontakt og spørge, om man kan hjælpe med noget. Det bryder de sig ikke om, siger Axel Ahm, som også opfordrer til, at man tilmelder sig Nabohjælp.

Facebook-opslaget er siden lørdag aften blevet delt mere end 550 gange. Ifølge politiassistenten er det godt, at være opmærksom, men man skal også passe på ikke at skabe unødige bekymringer.

- Jo mere vi snakker om det, jo mere er vi også med til at skabe utryghed. Det kan lige pludselig godt blive en trend, siger Axel Ahm.

Bestil en betjent Politiet kommer gerne med gode råd til, hvordan man sikrer sit hjem, hvordan man kan forebygge indbrud, eller hvordan kriminaliteten ser ud i ens lokalområde.

Det er muligt for alle at bestille et foredrag med en betjent på www.politi.dk/bestil/bestil-en-betjent.