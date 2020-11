Lilholt er helt alene

For at slukke de mange fans' tørst efter live-Lilholt, har Lars Lilholt besluttet at drage ud på de danske veje som solist til en række eksklusive koncerter - og Grønnegades Kaserne er med på listen over de heldige spillesteder.

Det betyder nemlig, at han får mulighed for at spille nogle af sine julesange live. Lokale fans kan også glæde sig til genhør med sange fra det kæmpestore bagkatalog, krydret med personlige og underholdende fortællinger fra det efterhånden lange liv, der ligger bag. Derudover kan publikum se frem til at høre nye numre, skrevet under coronanedlukningen, fra den populære sangskrivers hånd.