Se billedserie Flere af grupperne har fokus på indsamling af skrald og andre miljøvenlige opfindelser. Fotos: Næstved Kommune

Send til din ven. X Artiklen: Lige nu: Elever dyster om at blive fremtidens opfindere med skralderobotter og sutter Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Lige nu: Elever dyster om at blive fremtidens opfindere med skralderobotter og sutter

Næstved - 19. november 2020 kl. 12:50 Af Ida Stenfeldt Andersen Kontakt redaktionen

Netop nu præsenterer 66 elever fra 6. og 7. klasse i Næstved deres nytænkende idéer til en bedre hverdag i fremtiden. De deltager i opfinderkonkurrencen Edison, som bliver afviklet i forbindelse med årets Danish Entreprenurship Festival.

I alt har 15 grupper fået mulighed for at stå foran dommerpanelet for at overbevise dem om, at de er de mest opfindsomme.

Finaletid De 15 grupper af elever fra Næstved skal hver præsentere to gange for dommerne i et virtuelt dommerrum. Blandt idéerne til, hvad der er brug for i fremtiden, er blandt andet pantløsninger til plastikposer, skralderobotter, et interaktivt skolebord og sutter, der kan måle temperaturer.

Alle grupper er blevet udvalgt blandt i alt 500 elever, som dystede i Næstved Kommunes lokalfinale i begyndelsen af november. Grupperne kommer fra Susåskolen, Kobberbakkeskolen, Ellebækskolen og Lille Næstved Skole.

Et særligt år Ved lokalfinalen i Næstved udtrykte dommerne deres beundring over, hvor dygtige eleverne er til at definere udfordringer og udvikle løsninger, som de præsenterer flot.

- Dommerne roser eleverne til skyerne for deres spændende ideer, deres velforberedte præsentationer samt deres brændende engagement for at gøre en forskel i virkeligheden. I Edison-projektet træner eleverne at se muligheder og udvikle nye og bedre måder at løse opgaver eller udfordringer på i tæt samspil med deres omverden. Det er kompetencer, der er brug for i fremtiden, siger Anne Bach Nielsen, som er pædagogisk konsulent i Næstved Kommune.

Hun lægger ikke skjul på, at coronasituationen også har betydet ændringer og udfordringer.

- I år har det været ekstra nervepirrende, fordi hele planlægningen har været hyperkompleks, og fordi vi aldrig kunne vide om nogen blev sendt hjem i karantæne lige før afvikling, siger hun.

Det er muligt at følge konkurrencen her: http://danishentrepreneurshipfestival.ffe-ye.dk/se-med-live-her. Vinderne findes klokken 14.