Lige lovlig rap knallert

Det var en 44-årig mand, der forklarede, at knallerten nok godt kunne køre lidt hurtigere end tilladt. Da den blev kontrolleret på et rullefelt, viste det sig, at den kunne køre endda næsten dobbelt så hurtigt som tilladt, og derfor blev han sigtet for at køre på en ulovlig knallert, og han fik besked på at trække sin knallert hjem.