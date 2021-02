Næstved Lift & Materieludlejning er på plads på Marksvej. Efter halvandet år på Marinebuen er de kommet for at blive. Fra venstre ses medejer Anders Lindboe, salgschef Søren Obel, materialekonsulent Allan Pedersen, sælger Jesper Sørensen og driftleder Dick Peters. Privatfoto

Lift- og materieludlejning samles på Marskvej

Det er halvandet år siden, Næstved Lift og Materieludlejning for første gang kørte en lift i vejret i Næstved Nord. Kursen for udviklingen er fortsat i samme retning, og nu flytter firmaet, som er en del af Slagelse Lift, fra Marinebuen og samler alle aktiviteter på Marskvej 15 i Næstved. Det bliver på den store grund, hvor Marineland/Entreprenørland har haft til huse i godt et år.