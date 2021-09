Se billedserie Mikkel Simonsen, talsmand for Stenbæksholm bylaug, har inviteret byrådet til kaffe og kage i landsbyen torsdag den 14. oktober. Privatfoto

Liebhaverlandsby går til kamp mod industrihavn

Næstved - 22. september 2021

Tilbage i maj sendte et enigt byråd havnen ud af byen. Med stemmerne 31-0 fik borgmester Carsten Rasmussen overbevist samtlige byrådsmedlemmer om, at den kommende erhvervshavn skal placeres nær landsbyen Stenbæksholm.

Mens aftalen blev skrevet under på Vestre Kaj i Næstved, gik flaget på halv i den lille liebhaver-landsby, der tæller nogle af de dyreste kvadratmeter i kommunen. Her kæmper bylauget fortsat med at overbevise politikerne om at de begår en gruelig fejl, når pilen peger på naturskønne Stenbæksholm og ikke Ydernæs, som i forvejen er udlagt til industriområde.

- Byrådet har krav på at vide, at ligeså snart der ligger et lokalplanforslag indbringer vi det for Planklagenævnet, så derfor har vi inviteret vi hele byrådet og kommende kandidater til kaffebord torsdag den 14. oktober og heldigvis er der rigtig mange, der har takket ja til invitationen, fortæller talsmand for Stenbæksholm bylaug, Mikkel Simonsen.

Derfor er det en dårlig placering Bylauget har fået udarbejdet en rapport med talrige argumenter for ikke at placere havnen nær Stenbæksholm. Anlæggelsen af den 75.000 kvadratmeter store erhvervshavn konflikter nemlig med strandbeskyttelseslinjen, lavbundsareal og kommunens egen udpegning af Natura 2000-området ved Even Ådal, fremgår det af rapporten fra bylauget.

Samtidig vil industrihavnen påvirke det rige fugleliv nær kanalen, ligesom den rekreative sti rundt om Næstved, som er en del af Sjællands-leden bliver skåret midt over, når havnen rykker ud på den anden side af Svingbroen, lyder argumenterne fra det lille samfund ved Karrebækvej.

»Os der bor i området ser hvert år store mængder af trækkende og overvintrende gæs, ænder og svaner, der dagligt trækker ind for at fouragere på landområderne. En placering af en industrihavn vil uden tvivl forstyrre vejen til fourageringspladserne. Der er på eng-arealer og de tilstødende landbrugsjorde et mangfoldigt dyreliv af både pattedyr og fugle, der sandsynligvis vil opnå ringere leveforhold ved placering af en industrihavn med tilhørende opmagasinering af bulkmateriale, samt håndtering af disse.«, hedder det i rapporten.

Dyre ejendomme i vandkanten Talsmand Mikkel Simonsen har også meget på spil. For naboskabet til en kommende erhvervshavn vil uden tvivl påvirke huspriserne i landsbyen, der ellers kun er gået én vej - med stor pil opad på grund af landsbyens unikke beliggenhed nær fjorden og få kilometer fra bymidten i Næstved.

- Da vi flyttede hertil i 1999 købte vi huset for 700.000 kroner. I dag er det vurderet til 3,5 millioner kroner, så vi har fået lov at betale noget ejendomsskat til kommunen. Nu håber vi bare, at politikerne vil lytte til vores argumenter og omgøre beslutningen inden det er for sent, siger Mikkel Simonsen.

Stenbæksholm bylaug har i stedet opfordret kommunen til at udstykke boliger langs kanalen og placere erhvervshavnen bag sejlklubben på Ydernæs.

Derfor er det en rigtig placering Borgmester Carsten Rasmussen (S) er én af mange politikere, der har takket ja til invitationen. Og han er ikke det mindste i tvivl om, at byrådet har ramt rigtigt, når valget er faldet på Stenbæksholm.

- Bylaugets argument om, at vi i stedet kan udstykke boliger langs fjorden holder ikke. Det ville vi aldrig få lov til på grund af strandbeskyttelseslinjen. Til gengæld har både Bolig- og Planstyrelsen og Trafikstyrelsen godkendt kommunens ansøgning om at flytte havnen ud på Stenbæksholm, pointerer borgmesteren og fortsætter:

- En placering på Ydernæs rummer alt for mange ubekendte, for vi aner ikke, hvad der dukker op af jorden på den gamle lossepladsgrund. Arealet ved Stenbæksholm er derimod konventionelt dyrket landbrugsjord, og i stedet for at naboerne kan se traktorer med marksprøjter bliver de naboer til en skov, som vi placerer på den jordvold, der afskærmer erhvervshavnen.

Udflytningen af havnen ventes påbegyndt i 2023 og det forventes, at prisen for flytningen af havnen vil lande på et sted i størrelsesordenen 70 til 80 millioner kroner.