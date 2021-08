Illustration: Mikael Nielsen. Saxoart

Send til din ven. X Artiklen: Lev med omsorg Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Lev med omsorg

Næstved - 31. august 2021 kl. 16:48 Af provst Anna Kluge Kontakt redaktionen

Singleliv: Singlerejser, singleevents, singleklubber, single dating. Aldrig har der været så mange singler. Og tallet stiger og er ifølge Danmarks Statistik nu på ca 1,2 millioner danskere singler. I den forgange uge skrev Sjællandske, at det stigende antal singler (og seniorer) får stadig flere bygherrer til at vælge at opføre lejeboliger, når de bygger nyt. Alene i Næstved Kommune er halvdelen af alle nyopførte boliger de seneste år blevet opført som udlejningsejendomme. Når der ikke er andre muligheder, vender vi os ofte mod Gud eller en højere magt. Nogen af os tror - andre ikke. Men ofte spørger vi os selv, hvad er meningen, når vi mister, når livet føles uretfærdigt, eller når vi oplever afmagt. Sjællandske har bedt provst Anna Kluge om at forklare meningen med nogle af de livsbegivenheder, vi udsættes for, og med Gud i ryggen vil hun hver uge forholde sig til en aktuel situation. Singlerejser, singleevents, singleklubber, single dating. Aldrig har der været så mange singler. Og tallet stiger og er ifølge Danmarks Statistik nu på ca 1,2 millioner danskere singler. I den forgange uge skrev Sjællandske, at det stigende antal singler (og seniorer) får stadig flere bygherrer til at vælge at opføre lejeboliger, når de bygger nyt. Alene i Næstved Kommune er halvdelen af alle nyopførte boliger de seneste år blevet opført som udlejningsejendomme. Når der ikke er andre muligheder, vender vi os ofte mod Gud eller en højere magt. Nogen af os tror - andre ikke. Men ofte spørger vi os selv, hvad er meningen, når vi mister, når livet føles uretfærdigt, eller når vi oplever afmagt. Sjællandske har bedt provst Anna Kluge om at forklare meningen med nogle af de livsbegivenheder, vi udsættes for, og med Gud i ryggen vil hun hver uge forholde sig til en aktuel situation.

Læs også: Sig hvad du mener og stå ved det

Af provst Anna Kluge Da jeg var 20 år, mødte jeg en 18-årig englænder på en rejse. Jeg var netop begyndt at læse teologi og vidste, at jeg gerne ville være præst i Folkekirken. David, som han hed, ville også gerne læse teologi, men for ham var valget lidt sværere. For David var katolik og for ham var valget om teologi og præstegerningen forbundet med et løfte om livslangt cølibat. Det var et aktivt fravalg af ægtefælle, familieliv og børn. En stor mundfuld for en 18-årig, som også derfor gik med dybe og alvorlige overvejelser. Vi rejste hver vores vej, og jeg ved ikke, hvad han valgte, men jeg tænker nogle gange på ham, når jeg sidder i min dejlige præstegård sammen med min mand og vores fem børn.

Må præster bade i bikini En ung kvinde som siger til venner og bekendte, at hun er kristen og gerne vil være præst, bliver mødt med spørgsmål. Jeg kan huske, at mine jævnaldrende forventede, at jeg ville og skulle leve på en anden måde, end de gjorde, fordi troen krævede det af mig. Jeg blev f.eks. spurgt, om jeg måtte gå i bikini, når jeg var kristen? Det kan jeg stadig smile af, men bagved spørgsmålet lå jo en forestilling om, at den kristne tro må udleves ved at lægge bånd på en lystfyldt livsudfoldelse og følge bestemte normer.

Disse oplevelser bliver aktiveret i mig, når jeg får spørgsmålet om, hvad meningen er med det stigende antal singler? Kan en kristen acceptere det? For selvom vi som protestanter har opgivet klosteridealet og kravet om præsters cølibat med reformationen for 500 år siden, så skal den kristne stadig leve op til bestemte normer. Og er det ikke rigtigt, at kirken og den kristne tradition byder os at finde sammen i monogame ægteskaber? Ja og nej.

Vi ved fra menneskets skabelse, at det ikke er godt, at mennesket er alene. Det konstaterer Gud ved selvsyn, umiddelbart efter Han har skabt Adam. Først da Eva bliver skabt af Adams ribben, bliver skabelsen fuldbragt, og det monogame parforhold bliver stadfæstet med konklusionen: »Derfor skal en mand forlade sin far og mor og binde sig til sin hustru, og de skal blive ét kød«. Disse ord bliver læst ved hvert et kirkebryllup i Folkekirken.

Biblen siger begge dele Men Bibelens syn på parforholdet er ikke entydigt. Mens det i det Gamle Testamente var nødvendigt for både slægtens og individets overlevelse at leve sammen i parforhold, kan vi i Det Nye Testamente møde det synspunkt, at ægteskabet ikke er at foretrække.

Gift i stedet for cølibat Bevares, hvis man ikke kan finde ud af at leve i cølibat, så må man jo gifte sig. Men idealet er at leve med opmærksomhed, omsorg og loyalitet overfor sine kristne brødre og søstre. Påtage sig sit ansvar i det større menneskelige fællesskab og yde ind i det, og igennem fællesskabet af alle troende at udfolde sig som menneske.

En protestant må tænke, at munken og nonnen svigter sit kald til at leve som kristne i den verden, den tid og det samfund, vi nu er sat i. Den kristnes opgave er ikke at trække sig tilbage fra verden eller leve på en særlig defineret måde, men at deltage i verden og engagere sig i sine omgivelser med al sin tålmodighed, mildhed og gavmildhed. Det vil jeg mene, man kan gøre både som gift og single.

Jeg håber, den dengang 18-årige David, traf det valg, som var rigtig for ham, og jeg er sikker på, at han har været til gavn glæde som et godt kristent menneske, uanset om han er i dag er katolsk præst, om han er single eller familiefar til en flok på syv.

relaterede artikler

Gud synes debat er godt 17. august 2021 kl. 17:14

De der følger (motor)vejen 11. august 2021 kl. 04:43