Lev livet sammen: Kæmpe bofællesskab på vej til byen

Bag projektet står ejendomsudviklingsselskabet Tetris, der er i gang med et tilsvarende bofællesskab i Slagelse, Ibishaven, som har tiltrukket stor interesse og hvor 500 interesserede mødte op for at se den første prøvebolig.

Hermans Have vil bestå af to og tre-værelses lejligheder og er alle udstyret med egen have eller altan og elevator. Huslejen starter ved 7.000 kroner for de mindste og 10.000 kroner om måneden for de største.