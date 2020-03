- Hele den her historie har presset folk. Vi har alle været dybt chokerede over at være lukket inde i de små rum, fortæller Lars Høgh Sørensen, her sammen med sin kone, Birthe Stephansen. Privatfoto

Lettede krydstogtsgæster på vej hjem

Hjem til karantæne De to nåede, ligesom mellem 40 og 50 andre danskere, at sidde isoleret en uge i uvished. Fredag sejlede det corona-ramte skib fra Marseille i Frankrig til italienske Savona, hvor de danske passagerer fik lov at gå fra borde søndag omkring klokken 18.

Det er Udenrigsministeriet, som har sørget for at bringe danskerne hjem. Alle skal betale et gebyr til ministeriet for at komme med, fortæller Lars Høgh Sørensen.