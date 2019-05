Let it Rock! - programmet for den nye teatersøson er klar

- Der skal være noget for enhver smag og vi ved på forhånd, hvad der lokker folk i teateret. Jeg er sikker på, at mange vil finde vej til jubilæumskoncerten »Let It Rock!« i anledning af, at i 2020 er det 50 år siden, at The Beatles udgav deres sidste album, Let It Be, siger formanden for Næstved Teaterforening, Jørgen Hvidtfeldt.