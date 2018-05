Købmandsgården i Sandved fortsætter driften resten af året, fortæller indehaver Marie-Louise Brinck. Foto: Mia Than West

Send til din ven. X Artiklen: Let-Køb fortsætter: Tidligere ansatte har fusket og svindlet for et større beløb Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Let-Køb fortsætter: Tidligere ansatte har fusket og svindlet for et større beløb

Næstved - 02. maj 2018 kl. 12:49 Af Mia Than West Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Svigtende omsætning i Købmandsgården i Sandved betød, at Marie-Louise Brinck og Jacob Petersen i starten af året tog den svære beslutning at lukke den allersidste købmand i byen med sidste åbningsdag den 30. april i år.

De har siden arbejdet på en løsning for at bevare købmandsforretningen Let-Køb i Sandved enten ved udlejning, bortforpagtning eller salg. Det er endnu ikke lykkes, men der er fortsat liv i den lille købmand på Jernbanevej.

For en måned siden fandt parret ud af, at to tidligere ansatte har fusket og svindlet for et større beløb. Det betyder, at der er forsvundet en del penge fra omsætningen, som ikke længere forsvinder.

- Den faldende omsætning som gjorde, at vi traf beslutningen er stadig en udfordring, men vi har samtidig erfaret, at to tidligere ansatte medarbejdere har svindlet for et større beløb, skriver Marie-Louise Brinck i Facebook-gruppen »Købmandsgården i Sandved«.

Parret har derfor belsuttet at fortsætte driften af Let-Køb resten af året for at få et realistisk billede af, hvordan det egentlig ser ud med økonomien i den lille købmandsforretning.

- Det kræver dog stadig stor opbakning fra jer, hvis købmanden skal bevares - også fremover, uddyber købmandsfruen i opslaget.

Marie-Louise Brinck købte sammen med sin mand Let-Køb i Sandved i februar 2015. I løbet af september, oktober og november måned vurderer parret, om det er realistisk at fortsætte købmandsforretningen i Sandved.