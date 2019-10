Lemlæstet bro genopstår: A-broen gør comeback

Se billedserie Den lemlæstede A-bro over Østre Ringvej skal genopføres. Det er kommunen og vognmandens forsikringsselskab nået til enighed om. Foto: Anna C. Møhl

Næstved - 30. oktober 2019 kl. 08:07 Af Kim Palm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Børnene på Ellebækskolen går en tryggere fremtid i møde. A-broen genopstår efter at den 18. december sidste år blev revet midt over af en lastbil med kran. Chaufføren havde glemt at sænke kranen og kollisionen var så voldsom, at et stykke af gangbroen blev revet løs og slynget omkring 30 meter væk - direkte ind i et cykelskur på den nærliggende Ellebækskolen afdeling Kalbyris. Heldigvis kom ingen til skade, udover lastbilchaufføren, som slap med et benbrud.

Og nu er kommunen nået til enighed om en genopførelse af A-broen med vognmandens forsikringsselskab Topdanmark efter at rådgivningsfirmaet COWI har regnet på, hvad det vil koste at genopføre broen.

- Det skal ikke være nogen hemmelighed, at vi har bøvlet med forsikringsselskabet. Forhandlingerne har trukket ud. De har tilbudt os erstatning. Men vi har i stedet sagt, at vi vil have en ny bro og det får vi, siger formand for Teknisk udvalg, Helle Jessen (S).

Hvorvidt der bliver tale om en helt ny bro, eller genbrug af dele af den gamle bro, står fortsat hen i det uvisse. Det er ligeledes uafklaret, hvornår A-broen igen står klar til at fragte eleverne sikkert over Østre Ringvej. Men for Helle Jessen (S) er det vigtigt at slå fast, at den stærkt efterlyste bro gør comeback.

- Ikke mindst med alle de planer vi har for boligbyggeri og svømmehal på Stenlængegård er det dybt nødvendigt at vi får broen tilbage, siger Helle Jessen.

Meldingen vækker også glæde hos John Axelsen, der er formand for skolebestyrelsen på Ellebækskolen.

- Heldigvis er ingen børn kommet til skade, men hver dag opstår der potentielt trafikfarlige situationer, når skolebørn stiger af bussen og må springe mellem bilerne for at komme over vejen, siger John Axelsen.

De senest tilgængelige trafiktal viser, at der dagligt passerer 13.500 biler på Østre Ringvej.

