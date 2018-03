Lejerne står i kø til billige boliger

Mere end et år før Lupinhaven i er færdig, står lejerne i kø for at flytte ind i boligerne, der opføres på hjørnet af Ejlersvej og Lupinvej i Næstved. Da borgmester Carsten Rasmussen torsdag tog første spadestik var ventelisten på 150. Og ventelisten får flere navne hver dag.

- Vi begyndte at skrive ansøgere op for et år siden. Og der er meget stor interesse for at flytte ind i Lupinhaven, så vi glæder os til, at byggeriet er færdigt, siger formanden for boligselskabet Trollebo, Lene Hansen til Sjællandske.