Leif lå blødende på jorden: Nu er han flyttet efter et halvt år med kaos

Næstved - 18. oktober 2021 kl. 17:45 Af Robert Andersen Kontakt redaktionen

Livet på Kildemarkscentret er slut for Leif Jensen.

Nu kan han begynde på et nyt på Birkebjergcentret. Det fortæller hans søn Michael Jensen til Sjællandske.

Familien har indgået en aftale med Næstved Kommune, om at Leif Jensen flytter omgående. Det skete fredag i sidste uge. Og det sker uden de normale omkostninger ved en flytning fra et plejecenter til et andet.

Det kommer efter, at Sjællandske kunne fortælle historien om den 83-årige demente mand, der søndag i sidste uge blev fundet liggende blødende i Ringstedgade tæt på Gulerodshuset tilsyneladende på vej mod familiens tidligere hus i Gelsted.

De næste to dage forlod han også Kildemarkscentret - den ene dag faldt han igen. Det fik familien til at kontakte Sjællandske som mandag kunne fortælle historien om flere kritisable forhold på plejecentret.

Ikke tilfreds Formand for Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget Michael Perch (S) kalder forløbet for utilfredsstillende.

- Det er utilfredsstillende, at vi ikke har hjulpet den borger bedre, siger han.

Han kender ikke sagen helt ned i detaljen, men han er ikke tilfreds med plejecentrets håndtering, slår han igen fast.

Nu vil Michael Perch have undersøgt, hvad man kan gøre for at undgå lignende tilfælde.

Sådan så Leif Jensen ud, efter han kom tilbage fra Slagelse Sygehus søndag i sidste uge. En borger havde fundet ham liggende blødende i Ringstedgade nord for Næstved. Efterfølgende måtte de vente 40 minutter på en ambulance. Nu er Leif Jensen flyttet til Birkebjergcentret, hvor han ser ud til at være faldet til. Privatfoto

- Jeg vil have en fyldig redegørelse. Det her kan vi ikke have. Vi må finde ud af, hvor filmen knækker, siger han og minder om, at der selvfølgelig kan opstå fejl.

Han fortæller, at situationen på Kildemarkscentret kom bag på ham, for normalt får plejecentrene i kommunen fine anmeldelser, når der er tilsyn.

- Vi er ikke fejlfri, men det er ikke mit indtryk, at det sejler, siger han.

Michael Perch erkender, at ældreplejen er en sektor, der er udfordret. Det er svært at rekruttere personale, der har de relevante uddannelser. Han fortæller, at det er et problem, man oplever i hele landet.

Han mener, at man skal blive bedre til at rekruttere til ældreplejen, men det er en opgave som KL - Kommunernes Landsforening og Social- og Ældreministeriet skal være med på.

Normalt, når der er mangel på arbejdskraft, så stiger prisen - altså lønnen. Sådan er det ikke på dette område. Her bliver arbejdsforholdene bare dårligere, fordi der mangler mandskab.

Den er Michael Perch med på, men lønnen kan han ikke gøre noget ved. Det er noget, KL forhandler med regering og Folketing om, men arbejdsforholdene kan han måske gøre noget ved.

Nu vil formand for Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget Michael Perch (S) have undersøgt, hvad man kan gøre for at undgå lignende tilfælde. – Jeg vil have en fyldig redegørelse. Det her kan vi ikke have. Vi må finde ud af, hvor filmen knækker, siger han.

Han fortæller, at de er begyndt at arbejde med miniteam - også kaldet selvstyrende teams - som giver medarbejderne større indflydelse på deres egen arbejdsdag.

Han håber, at det vil give bedre arbejdsforhold og hjælpe med at fastholde medarbejdere og få nogle til at gå op på fuld tid.

- Vi har brug for uddannet arbejdskraft, siger han.

Næstved Kommune står til at få 24 millioner kroner fra en pulje over de næste tre år til efteruddannelse og opkvalificering af den nuværende arbejdsstyrke.

Rapport I en intern rapport fra distriktschef Birgitte Ettrup, som Sjællandske er kommet i besiddelse af, kan man se, at Kildemarkscentret erkender, at der ikke er handlet på den rette måde i sagen om Leif Jensen

Her kan man læse, at der er klaget over en række forhold fra familiens side og plejecentrets reaktion. Der står blandt andet: Der er over tid udarbejdet plan for, hvordan personalet bedst samarbejder med borger i forhold til bad, skift af tøj og dagligdagens øvrige aktiviteter. Ved gennemlæsning af journal lykkes det i meget stort omfang at sikre bad, rent tøj, mad og en del aktiviteter sammen med borger.

Familien klagede over Leif Jensens vægttab. Nu kan man læse i rapporten: Han har i september haft en infektion med ukendt fokus, der nu er behandlet og overstået. Det var familien, der påpegede vægttab og træthed, hvilket de, fuldt berettiget, klager over, vi ikke har observeret tidligere og handlet på. Borger har meget hurtigt generhvervet sit fysiske velbefindende og vanlige kropsvægt.

Rapporten får distriktschefen til at konkludere følgende: Det er trods forskellige indsatser ikke lykkedes at skabe den tryghed og sikkerhed omkring borger, som familien helt berettiget havde forventet. Det har naturligvis påvirket det helt afgørende samarbejde mellem familien og medarbejderne. Der bor en del borgere i teamet, der kræver megen opmærksomhed og høj specialfaglig kompetence. Det er der også visiteret tid til, men det har ikke været muligt at kompensere for det øgede personalebehov uden brug af ufaglærte men oplærte medarbejdere.

