Leif blev kølerfigur: Nu kæmper han for sikkerhed i Ringstedgade

Næstved - 09. juli 2021 kl. 12:08 Af Jan Jensen Kontakt redaktionen

Den sidste dag i juni, kom byens tidligere Toyota-forhandler kørende på sin 30-scooter. Han havde været forbi Motorgården for at hente en reservedel til en fræser, som skulle repareres for en kammerat.

Alt gik efter planen, indtil han nåede ud for Netto og Shell i Ringstedgade. Et sted, som han allerede kender så godt, så derfor slap han gashåndtaget, da han kunne se, at der var trængsel ved Nettos indkørsel. En bilist, der skulle tage et venstresving overså Leif Nygaard på sin tohjulede el-scooter. Han havde indtryk af, at han var opdaget, og bragede ind i siden på bilen og røg ud over styret og ind over bilen.

Det var her, Leif Nygaard kom kørende på sin tohjulede scooter for godt en uge siden. En bilist overså ham, og han endte på kølerhjelm. Foto: Jan Jensen

Godt behandlet - Jeg havde taget beskik af situationen og følte mig fortrøstningsfuld. Jeg endte på kølerhjelmen og oplevede for første gang at jeg kunne flyve, siger Leif Nygaard.

Han kører også Tesla, men bruger nu et sine andre elektriske køretøjer. Vi skal kun køre et par hundrede meter for at komme derhen, hvor ulykken skete.

Nygaard kom hjem fra sygehuset efter fire dages indlæggelse, og han føler sig mere end almindelig godt behandlet.

Han er også heldig, og det ses på smilet. Trods skrammer, flere sting i panden og et kompliceret brud på højre hånd, er Leif Nygaards humør og livsmod intakt.

Som at få tæv af rockere Han mindes, at der hurtigt var en politibil til stede ved ulykken og en kvindelig betjent skyndte sig at plastre ham til. Senere kom ambulancen, og fra alle sider har samfundet været klar til at hjælpe. Og det er noget der varmer en tidligere erhvervsdrivendes "skattehjerte".

Leif Nygaard fik den ene finger sat på plads i leddet uden bedøvelse. Lægen var imponeret over antallet af bandeord. Det er nogle dage siden, men Nygaard føler sig stadig som om, at han har fået tæv af rockere. Han griner, for det er kendt, at Netto er nabo til et Bandidos-klubhus i Ringstedgade.

Leif Nygaard blev stærkt forslået, brækkede hånden og slog hul i panden. Men ”Toyota-Leif” har stadig sit gode humør. Han er også skarp og vil gøre noget for at gøre ind- og udkørslen ved Netto mere sikker. Foto: Jan Jensen

Alt for farlig indkørsel Leif Nygaard ved godt, at det er unaturligt for andre at forstå, hvorfor han har bedt politiet om aktindsigt i sin egen sag.

- Der er ingen tvivl om skyldsspørgsmålet, og det er ikke bilisten, jeg er efter. Ingen gør sådan noget med vilje.

- Der mangler en svingbane for bilisterne her, siger Leif Nygaard, der kun er en håndsrækning fra at nå ud til last- og personbiler i den massive eftermiddagstrafik. Han holder i det røde parkeringsområde, der findes på begge sider af vejen mellem vejbane og cykelsti.

Vil se politirapporten Han kalder dem for rødspætter, og han synes, de kunne udnyttes til at gøre tilkørselsforholdene bedre. Især for dem, der skal svinge til venstre. Bedre er det ikke blevet efter at der er sat beplantede helleområder op i vejkanten. Nuvel de er måske meget pæne, men kantstene er knivskarpe og så skaber de endnu mindre fleksibilitet på vejbanerne.

- Jeg ved godt, at Næstved Kommune ikke gør noget, hvis ikke politiet ser det som et problem. Derfor har jeg dialog med politiet, og så snart jeg kan få lov at se politirapporten, vil jeg gå videre med sagen. Der må kunne gøres noget for os bløde trafikanter, siger Leif Nygaard.

Lever op til lovgivningen Teamleder hos Park og Vej, Steffen Søgaard Mortensen, kender godt til de trafikale forhold i Ringstedgade, men slår fast at de lever op til lovgivningen. Der er op til politiet, hvis der skal laves ændringer på strækningen, som minder om mange andre steder, hvor der er risiko for at bløde trafikanter bliver overset.

Kammeratens fræser bliver ikke klar før tidligst til efteråret. I mellemtiden må Leif Nygaard nøjes med sin firhjulede el-scooter, indtil sårene og knoglerne er vokset sammen igen.

Det kræver tid og overblik at komme sikkert over vejen. Ringstedgade - her ved Netto og Shell - er en af byens mest trafikerede veje. Foto: Jan Jensen