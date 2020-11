D-A-D drager på turnéen »A Prayer for the Crowd« med bade klassikere og sange fra deres seneste album, »A Prayer for the Loud«. Foto: Esben Thoby

Legendarisk rockband kommer til byen

- En hel oplevelsesindustri rykker sammen. Tidligere har det været sådan, at en agent eller manager varetog en kunstners interesserer og forsøgte at forhandle den bedst mulige aftale sammen økonomisk. Det samme gjorde jeg på Arenaens vegne. Nu er det blevet mere sådan, at begge parter spiller med åbne kort, forklarede han og fortsatte:

- Vi tager risikoen sammen. Vi laver en plan, hvor produktionsomkostningerne er så lave som muligt, og kommer der 500 mennesker, går vi i nul. Håbet er så, at smittetallet bliver lavere, eller der kan komme sektionsopdeling, som man kendte det fra Superliga-ordningen. Så kan der lukkes flere publikummer ind, og så deler vi overskuddet fuldstændig lige. Sådan har jeg aldrig prøvet det før. For begge parter gælder det, at vi holder hjulene i gang. Kunstnerne holder deres navn ved lige, og vi bliver også holdt i gang som virksomhed. Det er bedre at gå i nul, end at Arenaen står tom. Det er bare sådan, vilkårene er i øjeblikket.