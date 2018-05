Se modelfly på tæt hold, når modelflyveklubben Falken igen i år inviterer alle interesserede til Kr. Himmelfarts træf. Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: Leg i 60 meters højde Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Leg i 60 meters højde

Næstved - 06. maj 2018 kl. 13:37 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I kristi himmelfartsdagene bliver der igen fløjet med modelfly på Katrineholms Pipernord for Fuglebjerg.

Det er modelflyveklubben Falken, som afholder det traditionsrige Kr. Himmelfarts træf, der starter torsdag den 10. maj med svævefly af forskellig typer og størrelser.

Her vil der være de helt lette fly på blot 250 gram, som bliver kastet 60 meter op i luften og flyver termikflyvning, til de store fly med en spændvidde på op til seks meter med jetmotor som starthjælp.

Modelflyveklubben Falken er en af de større klubber i Danmark med cirka 100 medlemmer og en god håndfuld jetpiloter. Klubben fo venter et større opbud af piloter fra alle hjørner af landet, så der er rig mulighed for at se mange forskellige modeller i løbet af træffet.

Fredag og lørdag den 11. og 12. maj bliver der fløjet med diverse andre typer af fly fra de mindste droner til store »rigtige« jetfly. Der bydes også på præcisionsrace, hvor det gælder om at ramme nogle stående flamingo pinde og gøre dem så korte som mulig.

Hele weekenden udstilles store flotte modeller som begynderfly, der bruges til træning, helikoptere, kunstfly, speed modeller jetfly og svævere, hvor man skal virkelig tæt på for at se, at det ikke er den ægte vare.

Der vil desuden løbende være underholdende indslag med blandt andet combat, hvor to eller flere modeller jagter hinandens haler.

Tilskuerne kan komme til at se modellerne på tæt hold, og der vil være piloter til at svare på spørgsmål om flyene. Klubbens medlemmer kan også være behjælpelige med information for dem, der eventuelt gerne vil i gang med modelflyvning.

Der vil være åbent for publikum alle dage fra kl. 10-18 på Slagelsevej 23. Der er gratis adgang.