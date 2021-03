Se billedserie Kulturcenterleder John Nørbjerg har haft travlt med at flytte arrangementer til nye datoer senere på året eller endda til næste år. Foto: Anna C. Møhl

Leder af kulturcenter: Jeg håber vi går lysere tider i møde

Næstved - 05. marts 2021 kl. 21:27 Af Per Witt Kontakt redaktionen

I denne uge hvor butikkerne er genåbnet og vaccinationerne kører på skinner i Arena Næstved, håber kulturcenterleder John Nørbjerg at det værste er overstået, og at kulturen kan se lys for enden af tunnelen.

Kulturlivet Grønnegades Kaserne Kulturcenter er i fuld gang med at flytte de fleste af forårets arrangementer i kulturcentret til nye datoer senere på året - og nogle først i 2022.

- Jeg har desværre ikke den spåkugle, der fortæller hvornår vi kan invitere indenfor til koncerter, teater og stand up igen. Indendørs kulturoplevelser står ikke øverst på listen i genåbningen, og helt personligt tvivler jeg på, at det kan ske i april, og vil heller ikke satse meget på at det bliver i maj, siger John Nørbjerg.

Teaterforestillinger aflyses Sværere er det med teaterforestillinger. Her sker det ofte at hele turnéer må aflyses. Enkelte har fundet nye datoer, og nogle er der håb for kan komme på næste sæsons repertoire.

På hjemmesiden vil arrangementer både være omtalt på den oprindelige dato - med henvisning til ny dato - og på den nye dato.

Og generelt når et arrangement flyttes til ny dato, så behøver kunderne ikke foretage sig noget - den oprindelige billet gælder til den nye dato, oplyser centerlederen og tilføjer, at der skrives til alle de kunder, der er berørt af ændringer. Nogle har allerede oplevet et arrangement er blevet flyttet flere gange.

Lis Sørensen kommer ikke på lørdag til Næstved men forhåbentlig på den nye dato 11. juni. Foto: Anders Ole Olsen

- Jeg håber, at vi inden ugen er omme er a jour med oplysningerne på hjemmesiden. Når der for enkelte arrangementer ikke er sat enten aflyst eller udsat mærkat på, så er det fordi der stadig arbejdes på at finde alternative datoer. Vi mangler især svar for flere af Vershusets planlagte koncerter, men alle de ændringer betyder også, at det bliver sværere og sværere at finde ledige datoer, der matcher både vores kalender og de aktuelle musikere eller teaterproduktioner, understreger John Nørbjerg.

Komikeren Heino Hansen må vente med at besøge Næstved til eftersommeren. Foto: Jan Jensen

Arrangementer flyttet eller aflyst I flæng kan fra kulturcentrets program nævnes, at Heino Hansens comedy show, der skulle være afviklet tirsdag i denne uge, er udsat til 28. august, KuBA Art Messen 5. marts helt er aflyst, musikforestillingen A Jungle Story er flyttet fra 5. marts til 12. september og at koncerten med Lis Sørensen 6. marts er flyttet til 11. juni.