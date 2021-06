Se billedserie Formand for bestyrelsen på Næstved Gymnasium og HF Kenneth Ladefoged Petersen håber, at det nye initiativ på sigt vil skabe ro på et af Danmarks største gymnasier. Han blev selv student fra det lokale gymnasium i 1981, og her fejrer han læreanstaltens 75-års jubilæum i 2018. Foto: Anders Ole Olsen

Ledelsen tilkalder hjælp for at få ro på gymnasium

Næstved - 04. juni 2021 kl. 18:09 Af Robert Andersen Kontakt redaktionen

Så kom den endelig. Løsningen på flere ugers tiltagende uro på Næstved Gymnasium og HF.

Bestyrelsen med formand Kenneth Ladefoged Petersen i spidsen har besluttet at søge hjælp ude fra. Det sker med opbakning fra alle faggrupper, som har været med til at vælge den kommende mediator.

Det kan man læse i en pressemeddelelse, som blev udsendt fredag eftermiddag.

Kommissorium Kenneth Ladefoged Petersen er fast besluttet på, at forløbet skal blive en succes.

Udmeldingen kommer efter et ekstraordinært bestyrelsesmøde torsdag aften, og efter der blev gennemført to dialogmøder mellem ledelsen og lærerne tirsdag og torsdag.

Rektor Susanne Stubgaard erkendte forud for møderne, at hun bar en del af skylden for der dårlige arbejdsmiljø.

Man kan læse, at den eksterne hjælper forhåbentlig inden sommerferien får at vide, hvad de skal lave i et såkaldt kommissorium.

Der skal udarbejdes en analyse og derefter en handlingsplan, som, man håber, vil skabe et bedre arbejdsmiljø og samarbejde mellem rektor og medarbejderne på længere sigt.

Hjælp ude fra Kenneth Ladefoged Petersen fortæller, at det er konsulenthuset Human Act, som har påtaget sig opgaven med at genetablere den gode stemning.

- De har stor erfaring med branchen, og vi tror, at det er bedst at få en tredjepart med, siger han.

Efter de to dialogmøder erkender bestyrelsen, at der er noget galt, og at det ikke kører, som det skal. Formanden mener, at det ikke er acceptabelt, at lærergruppen er så utilfreds.

Han fastholder, at det er kommet helt bag på bestyrelsen, at der var så store samarbejdsvanskeligheder, og møderne har gjort et stort indtryk på Kenneth Ladefoged Petersen. Set i bakspejlet burde de måske selv have opdaget det, funderer han, for ingen er tjent med den nuværende situation.

Ingen fyring Det har på intet tidspunkt været et tema, at rektor Susanne Stubgaard skulle have en fyreseddel, fortæller han.

Bestyrelsen vil afvente, hvad der kommer ud af den proces, der nu er sat i gang.

Kenneth Ladefoged Petersen vil ikke udtale sig om, hvorvidt der er diskuteret en fratrædelsesordning med den 68-årige rektor, men hun skal seneste stoppe, når hun er 70 år.

- Det vil jeg simpelthen ikke kommentere, siger han

Han fortæller, at bestyrelsen vil sørge for, at processen ikke udvikler sig til en syltekrukke, hvor der ikke sker noget, og hvor alt bare ender i status quo.

- Det er i alles interesse, at det lykkes. Det vil sende et godt signal, siger han.

Men det er dårlig timing, erkender han, at det hele sker i slutningen af skoleåret, en kommende ferie og midt i en eksamenstid. Han er dog fast besluttet på, at det skal blive en succes.

Det har stadig ikke været muligt at få en kommentar fra stridens måske mest centrale skikkelse rektor Susanne Stubgaard. Foto: Anders Ole Olsen

