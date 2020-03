Laura gør en forskel: Tilbyder at købe ind, passe børn og lufte hund

- Jeg er studerende, sund og rask. Så hvis nogen mangler pasning af børn eller hund, har brug for hjælp til at handle ind eller andet, så står jeg til rådighed. Håber i alle passer på hinanden.

Sådan lyder et opslag fra Laura Strikkertsen Jensen, der er blevet sendt hjem fra ZBC og nu vil bruge sin fritid på at hjælpe andre. Derfor har hun tilbudt sin hjælp i et Facebook-opslag på 4700 Alt er tilladt, der rækker ud til 58.000 brugere af det sociale medie.

Selvom tilbuddet er generøst og ganske gratis har det foreløbig været småt med henvendelser om praktisk hjælp til at få hverdagen til at hænge sammen.

Laura Strikkertsen Jensen er langtfra den eneste, der tilbyder sin hjælp efter at Danmark er sendt på vågeblus og folk opfordres til at stå sammen - ved at holde sig langt fra hinanden. På Facebook og andre sociale medier myldrer det velmenende mennesker, der tilbyder praktisk hjælp i hverdagen - i bestræbelserne på at gøre en forskel i en svær tid for de fleste.