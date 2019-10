Lau opdager dårligt syn og sygdom

Han er uddannet optometrist - bedre kendt som optiker - og har siden 1981 haft sin egen optikervirksomhed med adresse i Skælskør. Hans fremgangsmåde har dog været at køre ud til privatpersoner, på plejehjem og til virksomheder for at vurdere folks syn der, hvor de nu engang er. Men for at kunne hjælpe så mange kunder som muligt har han nu valgt at være fysisk til stede i Fuglebjerg tre timer om ugen.

De 150 brillestel er pakket, og måleudstyret er indstillet korrekt. Lau Tomczyk er klar til at tage ud til den næste kunde for at finde ud af, hvor meget styrke der skal være i brilleglassene, og hvilket stel der passer til ansigtsformen.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her