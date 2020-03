Se billedserie Lars Høgh Sørensen og Birthe Stephansen oplevede flere dramatiske ting undervejs på turen. Som da nogle af passagererne pludselig faldt om på gulvet midt under et af de daglige sundhedstjek. Privatfoto

Lars og Birthes mareridt overstået: - Det værste var usikkerheden

Næstved - 24. marts 2020 kl. 09:50 Af Esben Thoby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

1. marts fløj Lars Høgh Sørensen med sin hustru, Birthe Stephansen, fra Kastrup til Miami. Et par dage senere sejlede de fra Fort Lauderdale afsted med krydstogtskibet Costa Luminosa på det, der skulle vise sig at blive et sandt mareridt. På skibet var flere passagerer nemlig ramt af coronavirus. Nogle blev sat af på Puerto Rico, inden Costa Luminosa sprang de øvrige øer i Caribien, hvor det ellers skulle have lagt til, over og sejlede direkte over Atlanten. Her gentog situationen sig, og flere syge blev sat af på Tenerife - men krydstogtsgæsterne fik ikke lov at forlade skibet.

Læs også: Lettede krydstogtsgæster på vej hjem

Kommer vi nogensinde hjem? Det gjorde de heller ikke i Marseille, hvor skibet lå i havn i nogle dage, inden det lørdag ankom til norditalienske Savona.

På det tidspunkt havde Lars Høgh Sørensen og Birthe Stephansen, ligesom de andre passagerer, siddet isoleret i deres kahyt i en uge.

- Isolationen var ikke så slem. Det værste var usikkerheden, for vi fik ingen informationer fra rederiet. Vi kunne se på tv, at alle lande lukkede ned, og vi blev mere og mere nervøse. Kommer vi nogensinde hjem? Og Italien er jo det land, der er hårdest ramt. Bliver vi overhovedet lukket ud? Det var ikke sjovt, fortæller Lars Høgh Sørensen.

Han taler med Sjællandske fra parrets hjem i Næstved, hvor de nu skal være i karantæne de næste 14 dage. For søndag aften lidt før klokken 18 kom meldingen pludselig: Udenrigsministeriet havde chartret et fly, som skulle bringe de danske passagerer hjem.

- Vi var 49 passagerer fra skibet, og så var der også andre danskere i området, samt finske, norske og svenske statsborgere, så vi var 140 alt i alt i flyet. Vi ankom til lufthavnen i Genova i bus og skulle derefter tjekkes en efter en, før vi kom ombord. Det tog nogle timer, beretter Lars Høgh Sørensen og fortsætter:

- På flyet var der en stemning af stor lettelse. Folk klappede af kaptajnen og folkene fra Udenrigsministeriet, der var med. Det er en imponerende indsats, de har gjort. Det vi meget glade for, så tusind tak for det!

Frygter ikke smitte Flyet landede i Kastrup kort efter midnat. Nogle passagerer med svagt helbred blev fragtet direkte til Hvidovre Hospital, mens Lars Høgh Sørensen og resten blev lukket ud i hold á seks personer, som gennem en kælderpassage i lufthavnen blev ledt til en politikontrol. Herefter havde ministeriet sørget for, at Lars Høgh Sørensen og Birthe Stephansen blev kørt med taxa til hjemmet i Næstved.

- Vi var hjemme klokken 4 om natten og fik sovet et par timer, men vi vågnede igen klokken 8. Det er nok på grund af adrenalinen og en slags jetlag. Det er bare så lækkert at være hjemme. Vi har siddet og kigget ud i haven med vores kaffe og morgenmad. Det er noget, man virkelig sætter pris på nu, siger Lars Høgh Sørensen, som ikke er bange for, at han eller hustruen selv er blevet smittet ombord på skibet.

- Nej, det frygter vi ikke, for vi har jo været afsted i tre uger, og så burde symptomerne have vist sig. Samtidig har vi siddet isoleret i otte dage, og vi har brugt masker og gummihandsker hele tiden. Vi fik taget vores temperatur hver dag på skibet.

Ingen cigar og cognac Lars Høgh Sørensen og Birthe Stephansen var været på krydstogt mange gange før og krydset Atlanten ved flere lejligheder. Altid i blændende solskin, men symptomatisk for hele turen var det denne gang med gråvejr og blæst, lige så snart der blevet skibet ud fra Puerto Rico.

- Jeg vil betegne det som et mareridt. Især den psykiske tilstand, man kommer i, når man ikke får noget information overhovedet. Det bliver man mærkelig af. Nu har rederiet så tilbudt os et gratis krydstogt som kompensation. Det er jo en joke. Ingen af de andre passagerer, jeg har talt med, skal nogensinde igen afsted med Costa Kaos eller Costa Stupido, som vi har kaldt dem, fortæller Lars Høgh Sørensen, som nu vil kontakte rejsebureauet i håb om at få en økonomisk kompensation i stedet:

- Vi har jo overhovedet ikke fået det, vi har betalt for. Der skulle have været aktiviteter på de øer, vi slet ikke lagde til ved, og vi havde betalt for en luksuspakke med tilhørende vin. I stedet har vi fået én kop kaffe om dagen, et glas juice og ellers vand fra flaske. Det er altså ikke det samme som at sidde på agterdækket med en stor cigar og glas cognac, slutter han.

