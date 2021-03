Se billedserie Falcks Corona-testcenter i Grønnegade centralt i Næstved.Fotos Simone Orby Jarolics

Langsom lyntest: Lang kø til testcente

Næstved - 13. marts 2021

15 minutters ventetid. Det er meldingen fra Falck om køen ved Coronatestcentret i Grønnegade i Næstved, hvor borgere bliver tilbudt en lyntest.

Alligevel måtte Sjællandskes udsendte opgive at blive testet torsdag grundet lang ventetid. Heldet vendte ikke fredag formiddag. Her tog det knap 40 minutter at komme ind og ud af testcentret. Og dette på trods af, at meldingen fortsat var på 15 minutters ventetid.

Selvom Falck jævnligt opdaterer kø-situationen for de enkelte testcentre på deres hjemmeside, kan pludselige ændringer rykke på forventningerne. Sådan lyder det fra pressechef Lisbeth Nedergaard.

- Selvfølgelig er det super ærgerligt, når nogen går forgæves - og det beklager vi meget. Vi tilstræber til en hver tid at holde ventetiderne nede. Men det er cirka tider, vi angiver. Nogle gange kan det ændre sig på fem minutter, og så kan det være, at man er uheldig, siger hun.

Personalet knokler Generelt er meldingen fra Falck, at der er god plads i landets testcentrer - kun få registrerer lange køer. Alle sejl er simpelthen sat ind for at nedbringe ventetiden mest muligt, lyder det.

- Vi gør alt, hvad vi kan - og har vi ekstra ledig personale, bliver de også kaldt ind. Men vi har ikke en hær stående klar. Vores personale knokler en vis legemsdel - og det skal også hænge sammen med, at poderne kan holde fri og ikke hele tiden være klar til at rykke, siger hun.

Og så kan det glippe med at få opdateret hjemmesiden hurtigt nok, når der ekstra travlt. Det bliver dog fortsat gjort løbende og ved behov, forklarer Lisbeth Nedergaard. Oplever man altså længere ventetid end forventet er forhåbningen, at personalet bliver mødt med forståelse.

- Vi har ikke nogen fast defineret smertegrænse for, hvornår ventetiden er for lang - vi har ikke fået en besked fra regionen, at man maks må vente så og så længe. Men vi håber, at alle har forståelse for, at der kan opstå perioder med kø, og at vi vitterligt gør alt, hvad vi kan, siger pressechefen.

Tre testcentre i Næstved I Næstved tilbyder Falck lyntest i tre centre - henholdsvis i Grønnegade, Troensevej samt i Fladsåhallen.

Det er derfor en god idé at tjekke Falcks hjemmeside forinden, så man kan vælge den med mindst kø, lyder rådet. Derudover det en god idé at undgå særlige spidsbelastningsperioder.

- Mange bliver testet på vej hjem fra arbejde mellem klokken halv fire og halv fem. Vi prøver at imødekomme det med ekstra personale - men vi kan heller ikke hyre ti ekstra podere ind for at stå klar, hvis der skulle opstå kø, siger Lisbeth Nedergaard.

