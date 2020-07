Lange ventetider til køreprøver: Dansk Kørelærer-Union lægger pres på ministeren

Han startede på sit kørekort i midten af marts hos køreskolen KKORT.NU i Næstved og nåede blot to teoritimer, inden corona-pandemien for alvor brød ud og lukkede landet ned.

Der er nemlig lange udsigter til, at han igen kan sætte sig bag rattet med en sagkyndig, selv om servicemålet hos politiet er en ventetid på maksimalt 14 dage for en køreprøve.

- Jeg er tvunget til at tage flere køretimer. Ellers kommer jeg ikke til at bestå næste gang. Det er mig selv, der skal betale for det. Det er en rigtig øv situation, og jeg synes bestemt ikke, det er okay, fastslår Oliver Borup.