Lange straffe for rockervåben

Næstved - 12. december 2017 kl. 14:05 Af Esben Thoby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

25-årige John Simon Voet Ebbesen fra Stege er ved Retten i Nykøbing Falster blevet idømt to et halvt års ubetinget fængsel for våbenbesiddelse under særligt skærpende omstændigheder. Han havde erkendt besiddelse af tre oversavede jagtgeværer og blev desuden fundet skyldig i at have medvirket til at opbevare to andre.

Retten fandt det desuden bevist, at han havde relation til rockergruppen Satudarah. Det samme havde en et år ældre mand fra Fensmark, som var med til at gemme to af våbnene - det koster ham et år og ni måneder bag tremmer.

Mændenes ekskærester - begge 22 år og fra Næstved - var også tiltalt. De har ikke haft direkte forbindelse til Satudarah, men var blevet involveret gennem deres forhold med rockerne.

Den ene af kvinderne blev som den eneste frifundet i et af sagens forhold. Hun blev alene dømt for et enkelt tilfælde af våbenbesiddelse og slap faktisk billigt: Et års betinget fængsel.

Loven er senere lavet om, så samme forbrydelse i dag ville give mindst to års fængsel - og langt de fleste tilfælde ubetinget, forklarer sagens anklager, Skipper Pelle Falsled fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

Den anden kvinde fik en dom på halvandet år, men kun seks måneder skal afsones. Hun blev dømt i to forhold.

Retten fandt det bevist, at våbnene var gemt for at benytte dem i rockerkonflikten, der hærgede Næstved i efteråret 2016. Her blev der skudt i alt fem gange frem og tilbage mellem sympatisører af Bandidos og Satudarah.

To 18-årige Bandidos-lærlinge blev i juli hver idømt otte års fængsel for blandt andet et drabsforsøg mod en 31-årig Satudarah-rocker, der også tidligere er blevet dømt for sin rolle i denne våbensag.

Alle fire dømte valgte at udbede sig 14 dages betænkningstid i forhold til en eventuel anke.