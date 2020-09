Se billedserie Testcenteret trak lange køer fra morgenstunden.

Lang kø foran nyt testcenter

Næstved - 10. september 2020 kl. 12:30 Af Kim Palm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kampen mod den lumske virus Covid-19 er flyttet til Grimstrupvej. Onsdag lukkede Testcenter Danmark de hvide telte i Rådmandshaven, og her til morgen genåbnede testcenteret i nye lune lokaler på Grimstrupvej 185.

Den grå murstensbygning, der tidligere har fungeret som administrationslokale for emballage-virksomheden Peterson Packaging, skal frem til udgangen af 2021 teste såvel syge som raske borgere. Samfundssporet, altså folk der har booket en test uden selv at føle sig syge, åbnede i dag, mens sygesporet, hvor folk møder op med symptomer og lægehenvisning, åbner i morgen fredag.

- Samfundssporet og sundhedssporet får hver sin separate indgang, så de to grupper ikke kommer i kontakt med hinanden. Vi skal lige have monteret en skillevæg, og så er vi klar, siger direktør for Præhospital Center, Benny Jørgensen.

Kommer langvejs fra Torsdag formiddag stod folk i kø for at blive testet. Mængden af test er accelereret den seneste måned i takt af smitteopsporingen tager fart - og flere må en tur forbi testcenteret for at vide sig sikre på, at de ikke bærer smitten videre.

Og folk kommer langvejs fra. En skolelærer fra Vallensbæk havde meldt sig i køen, efter hun var blevet hjemsendt, da en elev i hendes klasse var blevet smittet.

- Jeg gik ind på coronaprøver.dk - og her poppede Næstved op - så var det bare om at gribe chancen, fortæller hun.

628 personer døde Hidtil har testcenteret kun podet børn over 12 år for Covid-19. Men nu udvides adgangen for børn helt ned til to år, så familier ikke behøver tage på langfart for at blive testet.

I Næstved er der den seneste uge konstateret otte smittede, mens nabokommunen Slagelse er langt hårdere ramt med 41 nye corona-ramte den seneste uge, viser friske tal fra Statens Serum Institut.

Næsten to millioner danskere har ladet sig teste, 18.607 er blevet testet positive og 628 personer er døde.

